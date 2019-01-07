Самый дорогой футболист Европы - француз Мбаппе, Месси на 7 месте, а Роналду только 19-й

Эксперты, представляющие исследовательский центр CIES Football Observatory, назвали 100 самых дорогих футболистов из пяти главных футбольных чемпионатов в Европе. Речь идет о главных лигах Англии, Франции, Германии, Испании и Италии.

И на первом месте в списке оказался молодой французский форвард клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. Исходя из его возраста, игровых возможностей и срока окончания контракта, его оценили в 218,5 миллиона евро.

Вторым в списке стал форвард "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн - 200,3 миллиона евро. Третьим идет бразилец Неймар - 197,1 миллиона евро. Что же касается всемирно известных игроков, то они расположились ниже. Лионель Месси оценивается в 171,2 миллиона евро и это 7-я позиция в списке. А вот играющий ныне за "Ювентус" форвард сборной Португалии Криштиану Роналду только на 19-й позиции.

Как отмечается в результатах исследования, в списке 27 игроков с трансферной ценой в более 100 миллионов евро. 16 из них играют в Англии, 5 - Испании, 3 - в Италии, 2 - во Франции и только 1 в Германии. В этот список входят игроки из 11 стран мира - Бразилия (6 игроков), Англия (5), Франция (5), Аргентина (2), Португалия (2), Бельгия (2), Египет (1), Германия (1), Сенегал (1), Уругвай (1), Италия (1).

СПРАВКА "КП"

10 самых дорогих футболистов мира

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция, 20 лет, контракт до 2022 года) — 218,5 млн евро;

2. Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия, 25 лет, контракт до 2024 года) — 200,3 млн евро;

3. Неймар («ПСЖ», Бразилия, 27 лет, контракт до 2022 года) — 197,1 млн евро;

4. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия, 24 года, контракт до 2023 года) — 185,8 млн евро;

5. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет, 27 лет, контракт до 2023 года) — 184,3 млн евро;

6. Пауло Дибала («Ювентус», Аргентина, 25 лет, контракт до 2022 года) — 171,9 млн евро;

7. Лионель Месси («Барселона», Аргентина, 32 года, контракт до 2021 года) — 171,2 млн евро;

8. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед», Бельгия, 26 лет, контракт до 2022 года) — 162 млн евро;

9. Филиппе Коутиньо («Барселона», Бразилия, 27 лет, контракт до 2023 года) — 157 млн евро;

10. Лерой Сане («Манчестер Сити», Германия, 23 года, контракт до 2021 года) — 156,1 млн евро.