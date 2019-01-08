Помочь планете, играючи: За год 20 тысяч человек убрали мусор во время эко-квеста "Чистые игры"

15 тысяч волонтеров за прошедший год в России помогали на заповедных территориях - очищали природу от мусора, строили экотропы, работали с животными, высаживали деревья. Столько же добровольцев по всей стране занимались внедрением раздельного сбора отходов - в своих городах, офисах, домах. А еще 2 тысячи человек боролись с лесными пожарами.

И это далеко не все итоги 2018-го, Года Добровольца, для эковолонтеров. Один из проектов, который помог россиянам задуматься о важности сохранения природы и экологичном образе жизни - "Чистые Игры". "Игры" - это квест. Его участники выезжают на природу, делятся на команды и не просто разгадывают загадки, решают головоломки и на скорость проходят маршрут, а попутно очищают территорию от мусора. Большая часть собранных отходов идет на вторичную пеработку. Квест придумали в 2014 году активисты из Петербурга и за четыре года "Игры" покорили не только всю страну, но и мир. А в конце 2018 года проект стал одним из победителей конкурса "Доброволец России".

В 2018 году эко-квест «Чистые игры», придуманный россиянами, впервые прошел в Японии

В конце декабря о главных итогах года добровольца для защитников природы на заседании Государственного совета, который прошел в Кремле под председательством президента Владимира Путина, рассказал руководитель "Чистых Игр" Дмитрий Иоффе. По его словам, эковолонтёрство в стране становится все более популярным:

- Если смотреть именно по нашим результатам, то вовлеченность общества, бизнеса и государственных организаций в эковолотнерскую деятельность ежегодно увеличивается в три раза с 2016 года, – сказал Дмитрий Иоффе. После доклада Владимир Путин подчеркнул, что эковолонтёрство – очень важное направления для экономики страны и здоровья граждан.

Руководитель проекта Дмитрий ИоффеФото: материалы пресс-служб

В 2018 году прошло 289 "Чистых Игр" - причем не только в российских городах, но и зарубежом. Идею российских волонтеров подхватили Индия, Украина, Нигерия, Вьетнам и Япония.

В общей сложности, в Играх приняли участие 20 тысяч человек. Они собрали 50 309 мешков мусора - 370 тонн отходов.