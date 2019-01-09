Помогать с умом: Что такое интеллектуальное волонтерство

“Это был для меня вызов”

- Не всегда можно определить, усвоили ли ученики материал, понятно им или нет. Мы даже не знаем - знают ли они, что такое “понятно”, само по себе это слово, - рассказывает Алексей Хайлайджи. Вместе с Андреем Ивановым он работает программистом. А в свободное время парни учат основам IT подростков с аутизмом. Эту уникальную для России образовательную программу запустили в московском Технологическом колледже №21 при поддержке компании Mail.Ru Group. Пять первых учеников Алексея и Андрея уже прошли годовое обучение.

- Отчасти это был вызов - смогу ли я понятно объяснять и для них тоже? Я развиваю в себе навыки убеждения и объяснения, закаляю терпение - прокачиваю все те качества, которых зачастую не хватает на переговорах по работе. К тому же, когда объясняешь материал, он еще раз структурируется в голове, - говорит Алексей Хайлайджи.

Образовательный проект Mail.Ru Group для людей с аутизмом.У многих людей с аутизмом есть способности к программированию, а технологические компании заинтересованы в том, чтобы привлечь лучших разработчиков в свои команды.

Алексей, Андрей, как и множество других специалистов поняли: помогать можно не только собирая деньги и устраивая субботники. Их знания и навыки - вот инструмент, чтобы менять мир к лучшему.

Помощь по профессии

Благотворительные фонды и волонтерские движения знают, как поддержать пациентов больниц, что нужно старикам в домах престарелых или детям с интернатах. Но вот чтобы создать удобный сайт, подготовить документы на грант, разработать стратегию развития - нужны профессионалы.

- Когда академик и художник таскают тяжелые ящики из машины журналиста на благотворительную ярмарку – можно ли считать такое волонтерство «интеллектуальным»? Конечно, у нас и «ездовые академики» встречаются, но «интеллектуальное волонтерство» - это именно помощь профессиональными компетенциями, - объясняет Катя Бермант, директор одного из сильнейших благотворительных фондов страны, «Детские сердца». - Прекрасно, когда известный журналист не только напишет о фонде, но и поможет разместить публикацию в прессе. Замечательно, когда профессиональный режиссер поможет сделать фонду рекламный ролик, в котором, предположим, снимется известный актер – их имена и умения сделают рядовую вещь незаурядной. Нам всегда необходима помощь юристов, фотографов, айтишников.

Как это работает

Чтобы благотворительные организации, которым нужна помощь, и неравнодушные специалисты, готовые помогать, нашли друг друга, создаются онлайн-платформы волонтерства.

С 2016 года в России работает платформа todogood. Здесь в свободное от работы время профессионалы из бизнеса помогают НКО делать социальные проекты.

- Все запросы можно поделить на три вида, - говорит cооснователь todogood Антон Степаненко. - Первое - это типовые: помочь с фандрайзингом (привлечение средств на благотворительные нужды - прим. ред), разработать маркетинговую стратегию, найти “свою” аудиторию. Как правило, с такими запросами обращаются небольшие, молодые фонды. Второе - это уникальные запросы. Например, к нам пришел фонд, который снимал видеоролики о детях-сиротах со всей страны и помогал им найти дом. Они хотели расширить сферу деятельности, но не знали как - и мы придумали для них онлайн-платформу, посвященную семье. И третий вид - это системные проекты, когда мы помогаем наладить партнерство между крупным бизнесом и НКО.

На todogood могут собрать команду из специалистов из разных компаний, которые найдут решение конкретной проблемы, либо прикрепить к НКО одного ментора - эксперта, который будет учить сотрудников фонда, например, продвижению в соцсетях. Еще один вариант - специалисты, которые на постоянной основе выполняют работу для организации - например, исполняют обязанности PR-службы.

От студентов до топ-менеджеров

Больше всего среди интеллектуальных волонтеров студентов и выпускников вузов. Молодым ребятам хочется получить первый опыт в профессии, показать себя, пополнить резюме, а главное - делать доброе и полезное дело, менять мир вокруг. Яркий пример - одно из крупнейших в стране добровольческих движений, «Волонтеры-медики». Оно объединяет более 20 тысяч учащихся медицинских вузов со всей страны. Будущие врачи на волонтерской основе помогают в больницах, проводят образовательные тренинги, поддерживают донорское движение.

Молодым профессионалам 25-30 лет, таким как Алексей Хайлайджи и Андрей Иванов, хочется “прокачать” свои навыки, решать нетривиальные задачи, реализовать себя в полезном деле.

Более опытные специалисты, топ-менеджеры (а они тоже помогают на таких платформах, как todogood) получают возможность выступить в роли ментора, присмотреть молодые дарования в свою команду.

Но двигают волонтерами не только прагматические установки:

- Мне важно, чтобы в моей стране были хорошая медицина, образование: у людей должна быть возможность развиваться, - говорит Евгений Лепёхин из Тюмени.Он на волонтерской основе помогает фондам с переводами и написанием текстов. - Развиваются люди, значит развиваются регионы, и развивается страна. Соцпроекты, фонды тоже часть любого нормального общества. Они выполняют ту работу, с которой не справляется государство. Их нужно поддерживать, потому что я считаю, что надеяться ни на кого не надо — надо брать и делать самим.

КОНКРЕТНО

Онлайн-платформы для интеллектуальных волонтеров

todogood.com

procharity.ru

te-st.ru

ЦИФРА

28% россиян в последние 1-2 года помогали социально уязвимым группам, используя свои профессиональные знания, навыки (например, давали бесплатные консультации для нуждающихся)

Данные опроса ВЦИОМ 3 апреля 2018 года