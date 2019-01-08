Новые серии "Молодежки": Гадание на хоккейной гуще

Провинциальная хоккейная команда "Медведи", некогда юношеская, а теперь вполне себе взрослая, вновь в центре зрительского внимания. Финальный сезон "Молодежки" предложил зрителям несколько новых сюжетных линий, самой яркой из которых, безусловно, стали запутанные отношения тренера "Медведей" Сергея Макеева (Денис Никифоров) и спортивного директора клуба Виктории Каштановой (Екатерина Климова). Харизматичного мужчину и роковую женщину тянет друг к другу, но Макеев женат и принципиален, поэтому обаянию Каштановой не поддается. Что, однако, не мешает окружающим выдумывать опасные небылицы об их отношениях.

В итоге первый блок серий финального сезона, который мы увидели минувшей осенью, закончился на тревожной ноте: жена Макеева, поверившая сплетням, ушла из семьи, а Каштанова темным вечером неожиданно получила удар чем-то тяжелым по голове. Кто посмел напасть на беззащитную женщину и как бедолаге Макееву убедить теперь супругу в том, что он ей не изменял? Свежие серии дадут ответ на эти вопросы. И не только на эти - сериал все-таки о хоккее, и спортивное противостояние между "Медведями" и тверским клубом "Металлист" также заставит учащенно биться зрительские сердца. Изюминка этого соперничества заключается в том, что главным тренером "Металлиста" станет опытный наставник Иван Андреевич Качалов, воспитавший Макеева. Дуэль учителя и ученика примирением закончиться не может - кто-то в этой схватке должен проиграть.

Роль Качалова досталась звезде советского кино Сергею Шакурову, которому, по его словам, посоветовал сыграть в "Молодежке" сын. «Он сразу сказал: "Папа, сериал интересный, пожалуйста, соглашайся", - вспоминает народный артист РСФСР. - Да и герой мне очень понравился! Он старой закалки, из плеяды Чернышева и Тарасова — крепкий, жёсткий, с железной хваткой».

СТС, "Молодежка", с 14 января по будням, 20:00