2019-01-08T15:23:19+03:00
Политика

Путин избавил Калининград от литовского транзита

Газ в регион теперь будет поступать по морю
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин во время церемонии ввода в эксплуатацию терминала по приему газа с плавучей регазификационной установки на территории Калининградского подземного хранилища газа. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССВладимир Путин во время церемонии ввода в эксплуатацию терминала по приему газа с плавучей регазификационной установки на территории Калининградского подземного хранилища газа. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Маршал Василевский, освобождавший в 1945 году Кенигсберг во главе 3-го Белорусского фронта, спустя 73 года еще раз принес независимость этому балтийскому побережью. Плавучий регазификационный терминал "Маршал Василевский", пришвартовавшись у берегов Калининградской области, обеспечил энергетическую самодостаточность региона.

- Это первый подобный проект в российской энергетике, - сказал Владимир Путин, приехавший в Калининград на пуск терминала по приему газа и плавучей платформы. -

Конечно, мы с понимаем, что доставка природного газа на подобные расстояния трубой является экономически более целесообразным способом. Но для Калининградской области это, скорее всего, резервные мощности, которые существенным образом минимизируют, а, точнее сказать, сводят на нет все транзитные риски.

Говоря проще, российский регион все эти годы зависел от газового транзита через Белоруссию и Литву, и вот теперь газ для Калининграда обрел альтернативный маршрут - морем в сжиженном виде. С этого момента никакие риски для идущей через Прибалтику российской трубы не оставят регион без энергии.

Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время церемонии ввода в эксплуатацию терминала по приему газа с плавучей регазификационной установки. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время церемонии ввода в эксплуатацию терминала по приему газа с плавучей регазификационной установки. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- На схеме можно сейчас видеть, что полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал, - доложил глава "Газпрома" Алексей Миллер после того, как президент дал команду начать отгрузку газа. - Задача, которую вы ставили - обеспечить полное гарантированное автономное газоснабжение Калининградской области с моря - выполнена.

От стационарного морского причала с волноломом - уникального технического объекта - газ по подводному трубопроводу пять километров идет до береге, откуда попадает в подземное хранилище газа, сделанное в глубинных отложениях каменной соли.

- Хотел бы напомнить, что мы договаривались с правительством, чтобы разница в цене трубного газа и сжиженного природного газа, поставляемого в Калининград, не легла дополнительным бременем на плечи конечного потребителя, - добавил Путин. - В ближайшее время рассчитываю получить доклад на этот счёт.

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