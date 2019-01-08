Погибает ли Григорий Перельман

"Если мы не сможем найти возможность помочь ему сейчас, Григория Перельмана уже скоро точно не будет...", - пост с призывом помочь выдающемуся математику разлетелся по фейсбуку 7 января.

Автор поста - Александр Родин, сообщает, что видел выдающегося математика в магазине "Пятерочка", расположенного в Петербурге на улице Гашека. При этом Перельман был "в очень коротких и мятых штанах, совсем без носков (на улице минус 7) и в очень странных галошах на голую ногу..".

"Моё сердце уже готово кричать от этого ужасного зрелища: один из величайших математиков мира, фактически, погибает в полном одиночестве и нищете...С каждой неделей он всё ближе к той роковой черте, за которой его ждёт неизбежная голодная смерть... Если мы не сможем найти возможность помочь ему сейчас, Григория Перельмана уже скоро точно не будет", - говорится в тексте.

Напомним, имя математика Перельмана стало известно широкой общественности в 2010 году, когда ученый отказался от премии в миллион долларов, присужденной ему Математическим институтом Клея за доказательство гипотезы Пуанкаре, признанной «проблемой тысячелетия».

Несмотря на резонанс заметки и огромное количество желающих помочь, некоторые пользователи соцсетей выражают сомнения в целесообразности помощи. Вызывают вопросы и несколько моментов. Прежде всего, то, почему Перельмана встретили в Петербурге, в то время как, согласно информации из СМИ, наш соотечественник еще в 2014 году уехал в Швецию, где давно живет и трудится его родная сестра.

(Правда, с тех пор прошло уже четыре года и новых данных о том, что происходит с гением-затворником не поступало).

Странно и то, что автор поста, отметивший, кстати, что Перельман с ним поздоровался, предпочел скрыть свою заметку и о страдающем от нищеты математике Фейсбук узнал из сообщения, скопированного пользователем Михаилом Богомоловым.

Стоит отметить, что достоверных сведений о математике нет. Наиболее адекватным материалом, проливающим свет не только на личность Григория Перельмана, но и на бестактную шумиху, образовашуюся вокруг его имени, была статья Юлии Гутовой "Ключ от Перельмана", опубликованная восемь лет назад в журнале "Русский репортер". В отличие от большинства коллег, дежуривших под дверью математика, в надежде раздобыть "клубничку"и снять устрашающие условия быта математика, Гутова нашла бывших учителей и коллег Перельмана из Математического института имени Стеклова.

Как выяснилось из материала, математики, работавшие с Перельманом бок о бок, вообще понятия не имели, над какой проблемой восемь лет корпел их коллега. Они вспоминали молчаливость Перельмана, длинный ноготь на мизинце и, конечно, то, что Перельман никогда не сдавал ежегодные планы-отчеты, от которых стонал весь институт.

"Когда я писала репортаж, мне было стыдно: знакомые и посторонние бестактно принимались публично делить чужие не полученные деньги, придумывать им применение, - отмечает экс-сотрудник "Русского репортера, а ныне глава "Настоящей редакции" Юлия Гутова, - В СМИ очень некрасиво обсуждали, какой Перельман бедный, и как он плохо одет. Сам математик, конечно, с досадой уворачивался от попыток "вразумить" и "облагодетельствовать" его впрямую, но куда сбежать, когда с ума сошли все".

По ее словам, интонация нынешнего фейсбучного призыва "ничем не отличается от интонации, какая была во всех газетах и телепередачах в 2010-м году, когда Григорий Перельман не взял миллионную премию". Особенно возмутили журналистку разговоры про носки: "Кто сказал, что так, как живет Перельман, неправильно? Вы можете насильно надеть носки на своего ребенка, но не на взрослого дееспособного мужчину, который - и это совершенно точно - умнее вас с тысячу раз. Эксцентричный человек имеет право на свой образ жизни. У него больше чем у вас возможностей раздобыть денег, он уникальный мыслитель, всемирно известный человек, у него знакомые по всему миру, он умеет разговаривать лучше вашего, он ловок и культурен в общении, и знает языки. Они просто очень смешные, все эти разговоры про носки".

Гутова выразила надежду, что сбор денег не превратится в волну "Помоги Перельману", и не выльется в очередное преследование математика, чтобы снова всучить ему денег, которых он не просил.

"Уверена, что у автора поста самые благие побуждения, но он забыл об элементарной культуре, которая говорит: помощь не оказывают насильно. Помочь Перельману можно только в одном случае - если он вас сам попросил, если у вас действительно что-то имеется, что ему было бы нужно", -заключила журналистка.

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Накануне дня рождения звоню на домашний номер Перельмана. Григорий Яковлевич берет трубку. Спрашивает: «Кто это?» Но когда я начинаю объяснять причину звонка, слышу короткие гудки.

- Вообще Гриша любит эпистолярный жанр общения, через интернет, - объясняет его бывшая учительница Валентина Васильевна Бердова. - Мне передали, что ему, случается, письма поклонницы пишут с признаниями в любви, но на письма в конверте он не отвечает. И от настырных дамочек, которые время от времени нахально пытаются вломиться к нему в квартиру, шарахается как от огня. А вот по интернету с кем-то общается (подробности)