Взломщиком компьютера Меркель оказался простой студент

Германия оказалась под ударом. Киберударом. Неизвестные взломали почты и личные страницы в социальных сетях почти тысячи немецких политиков и знаменитостей. Пострадали даже канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, пишет газета Bild. Но поразил всех не масштаб атаки, а то, что за ней стоял 20-летний студент, живущий с родителями в земле Гессен.

ПОЙМАТЬ ЗА 48 ЧАСОВ

Это одна из самых зрелищных и масштабных хакерских атак в Германии за последние годы. Во вторник состоялась большая пресс-конференция. Представители Федеральной уголовной полиции ФРГ, Федерального бюро безопасности инфотехнологий, Федеральной разведывательной службы, прокуратуры и министр внутренних дел Хорст Зеехофер впервые раскрыли подробности громкого дела.

Глава Федеральной уголовной полиции ФРГ Хольгер Мюнх и глава Федерального ведомства по безопасности информационных технологий ФРГ Арне Шенбом рассказали журналистам, как их специалистам удалось выйти на след юного хакера.

Первые подозрения, что идет хакерская атака, появились поздно вечером 3 января. Под ударом оказался компьютер лидера Социал-демократической партии Германии Андреа Налес. Тогда же была собрана команда из 45 следователей, которые в течение 48 часов смогли обнаружить виновника кибератаки.

Как рассказала Хольгер Мюнх 20-летний хакер не использовал программы-вирусы, чтобы проникнуть в чужие системы, для этого он применял иные методы, позволяющие обходить пароли и блокировки. Действовал он в одиночку. Его имя в интересах следствия не называется.

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20-летний хакер был арестован еще в воскресенье, 6 января. Он признался, что дистанционно взломал личные компьютеры сотен немецких политиков и общественных деятелей. Начал он это делать еще осенью прошлого года. Тогда же он завел анонимный аккаунт в Твиттере, где в течение месяца публиковал украденные данные - номера мобильных и домашних телефонов, электронные адреса, номера кредитных карт, паспортные данные, банковские выписки, партийные списки, переписки в социальных сетях и многое другое. Сейчас этот аккаунт заблокирован.

Сейчас молодой человек активно сотрудничает со следствием, поэтому было принято решение выпустить его из-под стражи.

Как сообщили представители Федеральной уголовной полиции ФРГ, задержанный признался, что мотив кибератак был связан с его недовольством, вызванным заявлениями политиков, журналистов и других знаменитостей. Никакой политической подоплеки в его поступках не было, как и желания шантажировать пострадавших ради получения вознаграждения.

- Он сказал, что публиковал данные тех людей, чьи публичные заявления возмущали его больше всего, - сообщил журналистам пресс-секретарь подразделения прокуратуры по борьбе с интернет-преступлениями Георг Унгефук.

600 ПОЛИТИКОВ И МЕРКЕЛЬ

По скромным подсчетам, жертвами взлома стала почти тысяча известных немцев. 405 политиков из блока ХДС/ХСС, 294 человека из Социал-демократической партии, 105 - из партии «зеленых», 82 - из Левой партии, 28 - из партии Свободных демократов.

Таким образом, пострадали практически все партии, кроме «Альтернативы для Германии».

Жертвой кибератаки стала и Ангела Меркель. Однако те данные, которые удалось украсть с ее компьютера, не представляют особой ценности и не являются конфиденциальными, как заявили в пресс-службе канцлера.

Помимо политиков, 20-летний хакер атаковал компьютеры немецких знаменитостей - журналистов и звезд шоу-бизнеса. Ему удалось скачать чужие переписки, личные фотографии, паспортные данные и номера телефонов, которые впоследствии он публиковал в общем доступе в Твиттере.