В Подольске уголовник зарезал тверского полицейского, приревновав соседку

В четыре часа утра в местную скорую в Подольске позвонила женщина и прокричала в трубку, что у нее на руках умирает человек. Она рассказала, что его ранил ее знакомый в шею, и теперь мужчина истекает кровью. К сожалению, пострадавший не дожил до приезда скорой - он скончался от полученных ранений до прибытия медиков.

Прибывшим на место правоохранителям женщина рассказала, что 36-летний сотрудник тверской полиции Максим Дунаев был у нее в гостях; они отмечали праздники. К ним напросился ее сосед - 39-летний Алексей Исаев. По словам женщины, последний имел судимости.

- Подозреваемый Алексей Исаев ранее уже был судим по похожей статье, а именно по 317 УК РФ. Эта статья - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, - сообщил источник в полиции.

Подозреваемый Алексей Исаев ранее уже был судим по похожей статьеФото: ВКонтакте

В ходе застолья мужчины не раз спорили о чем-то, постоянно говорили на повышенных тонах. Как думает сама свидетельница конфликта, Алексей приревновал ее к гостю. После словесной перепалки Исаев схватил нож и полоснул им по горлу Максима.

На данный момент полиция возбудила уголовное дело. Сейчас личный состав ориентирован на поиски подозреваемого, который сразу после убийства скрылся с места преступления.