54 тысячи долларов за поражение в первом же матче Australian Open получат теннисисты

В Мельбурне стартовали квалификационные матчи первого в году турнира Большого шлема Australian Open. И в рядах россиянок уже есть потери. Не смогла пройти во второй круг опытная Вера Звонарева, уступившая хозяйке кортов Астре Шарма. Оступились Ольга Дорошина, а также Валентина Ивахненко, проигравшая выступающей за Испанию Алене Большовой.

Всего же в квалификации было заявлено 11 наших девушек, 8 из них еще имеют шансы пробиться в основную сетку соревнований.

Основной турнир стартует в понедельник, 14 января, и продлится две недели. Общий призовой фонд соревнований 44,5 миллионов долларов США, что на 14 процентов больше, чем год назад. Победители в одиночном разряде, как у мужчин, так и женщин, заработают по $2,93 млн, это на $100 000 больше, чем в 2018 году. Любопытно, что теннисисты, попавшие в основную сетку, но проигравшие в первом же раунде турнира, все равно получат по $54 тыс.

Завтра состоится жеребьевка основной сетки соревнований, в которых примут участие как минимум 9 теннисисток, выступающих под флагом России.

Российские участницы Australian Open

Дарья Касаткина (10-я ракетка мира)

Мария Шарапова (30)

Анастасия Павлюченкова (40)

Екатерина Макарова (59)

Евгения Родина (70)

Екатерина Александрова (74)

Анна Блинкова (89)

Маргарита Гаспарян (91)

Анастасия Потапова (92)

Надо отметить, что на австралийских кортах мы увидим и других наших соотечественниц, сменивших спортивное гражданство. Так москвичка Дарья Гаврилова уже с 2015 года выступает за Австралию, где даже с 39-м мировым рейтингом, является первой ракеткой страны. Другая москвичка Юлия Путинцева уже несколько лет выступает под флагом Казахстана...