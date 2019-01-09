«Если вы меня вернете на родину, я сброшусь вниз!»: Нелегальный мигрант заблокировал аэропорт Турина

Нелегальный мигрант из Марокко, который должен был сесть в самолет Royal Air Maroc, направлявшийся в Касабланку, сегодня днем создал хаос в аэропорту города Турина и блокировал его работу более чем на час. Ради него одного в аэропорт прибыла группа из полиции, финансовой полиции, службы 118 и пожарных, все эти люди занимались только им.

Два рейса пришлось перенаправить в другие аэропорты: рейс из Бухареста ушел в Геную, а рейс из Мюнхена - в аэропорт Милана "Линате". Пассажиры этих рейсов тоже оказались невольными заложниками марокканца. Они ждали, пока ситуация разрешится, чтобы снова сесть на борт самолета и долететь-таки до места назначения.

Мужчина был в ангаре в аэропорту вместе с другими соотечественниками, которых также собирались депортировать в Марокко. Но на этапе посадки ему удалось сбежать от полицейских, пересечь взлетно-посадочную полосу и забраться на башню, расположенную на другой стороне взлетно-посадочной полосы. Наверху он снял с себя почти всю одежду и начал кричать: «Я спущусь, только если вы не депортируете меня». Пока внизу собиралась полиция и сотрудники других служб, размышляя, что с ним делать, он перешел к угрозам, мол, сброшусь вниз, если не отпустите восвояси снова на территорию Италии.

Чтобы убедить его покинуть диспетчерскую вышку, итальянским экстренным службам пришлось устроить ради него целый спектакль. Вывести марокканский самолет на взлетно-посадочную полосу и сделать вид, будто он пошел на взлет. Как только самолет скрылся за углом здания аэропорта, мужчина решил спуститься вниз. Тут же он был задержан полицией и финансовой гвардией, его сопроводили во внутренний медицинский гарнизон в аэропорту, где мигрант и находится сейчас.

Однако самолет, на котором должны были отправить других нелегалов, остался на земле из-за необходимо провести проверку по соображениям безопасности.

А оба перенаправленных рейса сейчас возвращаются в Турин с пассажирами на борту.

Этот случай добавляет еще больше остроты и без того непростой ситуации с нелегальными мигрантами в Италии. Министр МВД Сальвини держится из последних сил, стараясь выполнить предвыборное обещание итальянцам о том, что закроет двери перед нелегалами. Его клюют все публичные персоны, включая Папу Римского, выступившего с критикой действий министра, который не пускает суда с мигрантами в итальянские порты. Папе Римскому Сальвини ответил: «Я слушаю итальянский народ, а не епископов».

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