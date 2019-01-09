2019-01-09T16:54:17+03:00
Общество

Михаил Грушевский: На работу можно было бы выходить 3 января, а потом еще пару выходных на Рождество

Известный сатирик, пародист и актер рассказал «Комсомолке» про свое отношение к долгим новогодним каникулам
Игорь ЯКУНИН
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Михаил Грушевский.Михаил Грушевский.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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- Не надоело ли вам отдыхать по 10-12 дней в Новый год?

- Я имею счастливую возможность иметь относительно независимый график. В каникулы у меня бывают и съемки, и другая работа. И не могу сказать, что широкая общественность про меня забыла - и я бы не знал, чем заняться.

- Но при том в эти зимние дни выпадают довольно тяжелые испытания для печени?

- Я прекрасно понимаю, что, например, в майские недели у людей возникают прекрасные возможности поехать на дачу. Заняться чем то важным на природе — это же значительно полезней возлежания на диване. И понятно, что майское времяпровождение гораздо приятнее зимнего ничего неделанья. У нас ведь далеко не все поклонники активных зимних видов спорта.

- Как вы избежали ударов по организму, которые неизбежны в новогодние затяжные праздники?

- Мы с женой выдержали этот праздничный режим вот каким образом: мы ни разу не отведали вредной еды...

- Но это на среднерусской равнине практически невозможно?!

- Тем не менее, ни оливье, ни селедки под шубой, ни прочих майонезных блюд у нас на столе не оказалось! Волевым решением — друг другу сказали, что ни-ни! Воздерживались все члены семьи— и смогли держать эту линию практически все эти дни.

- А бокал шампанского под бой курантов, за которым следуют еще три-четыре-пять...

- Ну, что касается алкоголя - тут надо тоже проводить политику разумной достаточности. Если совсем уж безостановочно таким заниматься, то любому организму подобная нагрузка не придется по душе. А в целом, на мой взгляд новогодние каникулы в зимнем формате чуть подзатянуты у нас.

- То есть, ваша позиция - новогодние каникулы сократить, а майские увеличить?

- Да, это будет иметь успех в широких массах. Понятно, что есть счастливчики, которые могут позволить себе улететь в январе в теплые края или покататься на горных лыжах в Европе - но это удовольствие достаточно дорогое и не для всех россиян, просто не всем по карману.

Я очень давно придерживаюсь политики неучастия в гонке финансовых вооружений. Даже если считать, что у меня есть возможность улететь на острова, на теплые моря — я не хочу переплачивать в три раза, для меня это неприемлемо.

- Ваши новогодние каникулы прошли в снегах Подмосковья?

- Я давно взял за правило встречать новый год дома — у меня квартира недалеко от Серебряного Бора. И мы с ребенком 1 января пошли гулять в Серебряный Бор — катались там с горок. Радости и развлечений много. И центр Москвы был безумно хорош. И красив. Да, много гостей столицы, немного тесновато. Но было празднично и нарядно. Грех жаловаться. При том, если бы сократить хоть чуть-чуть... Понятно, что и Рождество требует уважение — но марафон этот крайне тяжел. Может, есть смысл 3 января возобновлять активную рабочую деятельность, а еще два выходных сделать на Рождество? В таком формате людям было бы гораздо комфортнее, мне кажется.

И если взять себе за правило не злоупотреблять этими днями , то ничего трагического нет — выжить можно...

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