2019-01-09T16:14:57+03:00
Экономика

Меняй, пока подешевело: Эксперты рассказали, что будет с валютным курсом в этом году

Аналитики ожидают минимальных колебаний валюты в ближайшем будущем в связи с исполнением "бюджетного правила"
Александра КОЗЛОВА
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У пункта обмена валюты.У пункта обмена валюты.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Конец года выдался для рубля довольно мрачным. Накануне праздников доллар чуть-чуть не дотянул до отметки 70. Аналитики уверяли, что это дело времени, и в 2019 году нацвалюта будет только слабеть. Но обещанного падения не произошло. Наоборот, в первых числах января доллар опустился до 67 рублей, евро - до 76,5. Cлухи оказались сильно преувеличенными или все еще впереди?

На курс рубля сейчас влияют три главных фактора. Стоимость нефти, геополитика (считай, американские санкции) и решения нашего Минфина с Центробанком. С октября цена барреля нефти упала с 80 долларов до 50. Саудовская Аравия, Россия и США добывали сырье рекордными темпами целый год. В результате, его оказалось на рынке слишком много. В декабре картель нефтепроизводителей ОПЕК+ заключила сделку о снижении добычи. Действует она до апреля 2019 года, но возможно и продление. Прогноз аналитиков: нефть будет стоить в районе $45-65. Но рублю от этого будет ни горячо, ни холодно.

- В 2019 году рубль будет колебаться минимально, сколько бы нефть ни стоила. Фактически, мы будем жить при валютном курсе, который соответствует цене на нефть $42. Это связано с исполнением "бюджетного правила" Минфином, - объясняет Тимур Нигматуллин, аналитик "Открытие Брокер". - Минфин через Центробанк будет скупать валюту на нефтегазовые доходы, поступающие сверх этой цены на нефть.

Зачем Минфину это делать, коротко пояснил глава ведомства Антон Силуанов в прошлом году на Гайдаровском форуме. Он честно признался, что Минфин не даст рублю укрепляться. Так как для некоторых отраслей промышленности это "подобно смерти".

- Сразу приходят импортные товары, мы становимся неконкурентоспособными и так далее, - пояснил министр .

Так что курс рубля будет такой, как сейчас или ниже. Угроза новых санкций от США или Евросоюза до конца первого квартала года может еще ослабить рубль.

- Стоит ожидать второго этапа санкций в связи с инцидентом в Солсбери. Решение администрации Трампа может оказаться даже хуже, чем ожидалось еще месяц назад, из-за конфликта в Азовском море, - прогнозирует Наталья Волчкова, профессор Российской экономической школы. - Если в пакет санкций включат меры, касающиеся функционирования банковского сектора страны, то экономические последствия могут быть очень значительными.

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