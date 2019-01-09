Бюджетникам обещан рост зарплат, но не намного и не сейчас

Зарплаты бюджетников в этом году поднимут. Это хорошая новость. Но совсем ненамного. Это новость плохая. Инфляция в этом году составит около 5 - 5,5%, а прибавят только на 4,3% и только 1 октября. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин в интервью «Российской газете».

Он пояснил, что речь идет о так называемых «неуказных» бюджетниках, то есть тех, что не вошли в первые «майские указы» президента (подписанные еще в 2012 году).

- К таким учреждениям относятся учреждения социальной сферы и науки, а также учреждения гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарные лаборатории, центры гигиены Роспотребнадзора, спасательные центры МЧС России, центры стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и другие, - пояснили в пресс-службе ведомства.

При этом об «указных» бюджетниках тоже не позабудут. Их зарплаты за последние шесть лет уже либо уравняли со средней по региону (преподаватели в детсадах, школах и ПТУ), либо сделали их вдвое выше средней (преподаватели в вузах, научные работники и врачи). А теперь все регионы обязаны поддерживать этот баланс.

- Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из "майских" указов - врачей, учителей, социальных и научных работников - к средней по экономике в регионе. И мы жестко следим за этим. В 2019 году регионы из федерального бюджета получат на сохранение баланса дополнительно 100 миллиардов рублей. Насколько будет расти средняя зарплата в регионе, настолько региональные власти должны будут увеличивать заработную плату этим категориям работников, - пояснил Максим Топилин.

Конкретную цифру и сроки министр не назвал, объяснив, что в каждом регионе действует собственная система. Но в целом, по его словам, реальные зарплаты (за вычетом инфляции) должны вырасти на 1,4%. По крайней мере, таков прогноз Минэкономразвития.