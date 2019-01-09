2019-01-09T18:14:22+03:00
В мире

Неизвестные похитили жену норвежского миллионера и требуют огромный выкуп

Деньги бандиты хотят получить в криптовалюте
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Пропавшая Анн-Элизабет Хаген. Фото Полиции НорвегииПропавшая Анн-Элизабет Хаген. Фото Полиции Норвегии
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Супруга инвестора из Норвегии Тома Хагена Анн-Элизабет Хаген пропала без вести 31 октября. Через какое-то время муж - один из самых богатых людей страны, получил письмо с требованием выкупа и угрозами. Речь идет о 8 миллионах фунтах стерлингов (больше 683 миллионов рублей), которые похитители хотят получить в криптовалюте Monero. Полиция эту цифру не подтверждает. Однако правоохранители советуют миллионеру не идти на поводу у преступников и не платить им.

- Поступило требование о выкупе. Также в этом деле фигурируют серьезные угрозы, — рассказал журналистам инспектор полиции Томми Брёшке. - На данный момент мы рекомендуем семье воздержаться от выплаты. Наша цель – найти ее живой.

Как пишет британский таблоид Mirror, 68-летняя женщина в день исчезновения находилась у себя дома в Лёренскуге. Полиция предполагает, что ее могли похитить в ванной комнате. При этом следов взлома не обнаружили.

СМИ сообщают, что на месте преступления якобы нашли записку с требованием не обращаться в правоохранительные органы. Скорее всего, именно поэтому информация ранее не разглашалась. Но от Анн-Элизабет с осени 2018-го не было никаких вестей, а теперь ее супругу угрожают. По некоторым данным, лишь в декабре Том Хаген получил от злоумышленников подтверждение, что его супруга еще жива. К расследованию уже подключились Европол и Интерпол.

В Mirror отмечают, что в Норвегии такие инциденты - большая редкость. «Скандинавская страна с населением 5,3 миллиона человек гордится низким уровнем преступности», - подчеркивает издание. Сам Хаген комментировать ситуацию пока отказывается.

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