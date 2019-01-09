Эксперт рассказал, как долгие зимние праздники влияют на граждан и экономику России

- 10-дневные каникулы посреди зимы наносят удар по экономике страны?

- Если говорить о налогообложении, то на этой системе праздники никак не сказываются. Те обязательства, которые есть — они будут выполняться между сторонами контрактов в любом случае. И тот же возросший НДС — он все равно будет выплачиваться. Праздники же не отключают розничную торговлю! Которая сейчас вообще успешно облагается благодаря он-лайн кассам. Глобальных проблем тут не возникает. Если какие-то сборы в эти первые недели нового года в бюджет и не поступали так бурно, как они могли бы, будь все дни рабочими — так это мы наверстаем. Для экономики данный фактор значительным не является. А я бы лично хотела бы больше праздников.

- То есть ничего страшного для экономики в таком «расслабленном» начале года нет?

- Нет. Совершенно точно ущерба экономике праздники нанести не могут.

- Так долго в новый год из крупных, развитых стран мира гуляет только Россия…

- Чисто по человечески я с восторгом отношусь к этим праздникам. Равно как и к другим. И очень сожалею, что у нас, например, нету входного в День конституции 12 декабря. На самом деле у россиян серьезная рабочая нагрузка в стране. Многие крупные государства Европы и Америки давным-давно не имеют 40-часовых рабочих недель. И надо соотносить общее количество рабочих часов и часов отдыха — в среднем. Наше количество праздничных дней имеет сопоставимую пропорцию с количеством рабочих дней. Просто взгляните на страны с 6-7 часовым рабочим днем — и общее количество рабочих часов в году у нас окажется с ними равным или даже большим.

- А еще надо смотреть на климатический пояс, в котором располагается государство?

- Да, нужно учитывать, сколько процентов населения попадает в менее благоприятную климатическую зону. Необходимо принимать во внимание наш климат и малое количество солнечных дней. Что влияет на здоровье в любом случае отрицательно. При том, что как минимум полгода у нас не вырабатывается витамин Д — солнышка то нет! Потому людям банально нужен отдых - хотя бы в кругу семьи, не говоря уже про поездки на море или в заповедники.

- Перенос дней отдыха с января на май — актуальная история?

- Майские праздники хороши сами по себе. Просто потому, что у большей части населения есть садовые участки и многим они помогают сэкономить их бюджет — там значение праздников другое.