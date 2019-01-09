Погони, полеты, опоздания - ученые объяснили почему людям снятся одни и те же сны

Если сны это отражение того, что мы переживали в реальной жизни, то почему принцу и нищему, нобелевскому лауреату и троечнику снятся одинаковые сны? И самое удивительное в том, что одни и те же видения посещают не только людей, которые находятся на диаметрально противоположных ступенях социальной лестницы, но и представителей разных культур и рас. Кросс-культурные исследования, которые проводили ученые в Канаде, Германии и Китае выявили - чаще всего людям снится, что они от кого-то убегают или сами гонятся за кем-то и не могут догнать; падают или летают; чувствуют беспомощность, пытаясь успеть куда-то (например на поезд) или сдать экзамен. Кроме того, в Топ-10 сновидений входят сюжеты на темы эротических переживаний и школьного прошлого.

Почему же при всем разнообразии наших «Я» эти типичные сюжеты настолько распространены? Знаменитый психоаналитик Зигмунд Фрейд считал, что в снах реализуются наши подсознательные комплексы, страхи и желания. Однако психолог Райнер Шенхаммер (Rainer Schoenhammer) из Университета искусств и дизайна им. Бурга Гибиченштейна (Германии) полагает, что гипотеза Фрейда ошибочна, а ответ надо искать в области нейробиологии.

В 90 процентах случаев яркие сновидения возникают во время стадии быстрого сна, объясняет профессор Шенхаммер. Это парадоксальное состояние наступает через 70—90 минут с момента засыпания, при этом электрическая активность мозга практически достигает уровня бодрствования. Усиливается мозговое кровообращение, увеличивается частота сердечных сокращений, а под закрытыми веками глазные яблоки совершают быстрые хаотичные движения. Но в то же время наблюдается резкое падение мышечного тонуса и человек полностью парализован.

Во время сна «командует парадом» отдел мозга под названием Варолиев мост - он отвечает за передачу информации из спинного мозга в отделы головного мозга. Именно там находятся пучки нейронов, который дают команду «Подъем!» или наоборот, принимают решение поспать еще какое-то время. Но кроме того, на Варолиевом мосту обитают также нейроны, которые получают сигналы от нашей вестибулярной системы - она отвечает за равновесие и ощущение нашего тела в пространстве.

Таким образом, область, которая контролирует сон и пробуждение, невольно «тормошит» соседей из «ветибулярного цеха». Озадаченные нейроны осознают беспомощное состояние тела и отправляют «наверх» отчет, который активизировавшийся мозг расшифровывает, как набор странных ощущений: невесомости, полета или плавания под водой. Попытки спастись бегством во сне или состояние бессилия, когда ты что-то хочешь сделать (например, одеться или собрать вещи) но не можешь - тоже вызваны состоянием разобщенности деятелього мозга и тела.

Но почему нам очень редко снятся счастливые сны? В объятьях Морфея мы чаще всего чувствует тревогу, страх и беспокойство. У Райнера Шенхаммера есть ответ и на этот вопрос. Дело в том что уровень серотонина (это нейромедиатор, который называют «гормоном счастья») в организме снижается до минимума как раз в промежуток между полуночью и ранним утром. Поэтому увидев дурной сон не стоит хвататься за толкователь сновидений. Ночной кошмар, скорее всего, имеет чисто химическую причину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самые обсуждаемые научные прорывы 2018 года: Однополые родители родили мышь

По мотивам наших прошлогодних публикаций мы составили рейтинг - топ-5 самых обсуждаемых научных прорывов 2018 года (подробности).