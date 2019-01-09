2019-01-09T23:52:21+03:00
Политика

Владимир Долгих: Анатолий Иванович Лукьянов был достойным коммунистом. Потом они разъехались с Горбачёвым...

Экс-кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС - в эфире Радио "Комсомольская правда" - о товарище по партии [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Владимир Долгих.Владимир Долгих.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Владимир Иванович, лично вы как восприняли кончину Анатолия Ивановича?

- Ушел очень видный государственный деятель прошлого и настоящего. Настоящий коммунист. Очень сожалею. Жизнь такая, годы тоже такие. …

Я знал Лукьянова с 1973 года. В последние годы у нас с ним не было контактов. А с 1973-го по 1988-й у нас были очень тесные, хорошие контакты в Политбюро ЦК КПСС. Он был заместителем заведующего орготделом ЦК партии.

Владимир Долгих: "Анатолий Лукьянов был замзаворготделом ЦК, его ценили в Центральном Комитете как сильного организатора"

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- А как к нему Леонид Ильич Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС, относился?

- Нормально. Анатолий Иванович тогда находился на таких ступеньках партийной лестницы, которые непосредственно не соприкасались с площадкой Генсека, но в орготделе все равно контакты были.

- И как к нему относились последующие Генеральные секретари ЦК КПСС - Андропов, Черненко, Горбачёв?

- Я думаю, что в тот период времени - когда во главе партии находились Андропов и Черненко, с Лукьяновым было все в порядке. Потом Лукьянов уже с Горбачевым разъехались.

- Лукьянов был у вас на виду - как у кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС?

- Конечно.. Это был достойный коммунист.

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