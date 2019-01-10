«Надо чаще греть косточки»: Виктория Боня обнажила грудь на пляже в Таиланде

Фотографироваться на пляже практически обнаженной становится новым трендом среди звездных красавиц. С легкой руки Анастасии Волочковой дивы отечественного экрана и глянца скидывают с себя последние сарафанчики ради эффектных кадров в Инстаграме. А те, кто все-таки остаются в летних платьицах, находят способ показать себя во всей красе. Как, например, Виктория Боня. Телеведущая провела новогодние каникулы в Таиланде а затем улетела в Дубаи. На своей страничке Виктория поделилась воспоминанием об удачном отпуске, опубликовав довольно откровенный кадр. Модель сфотографировалась на тайском пляже в мокром платье, совершенно не скрывающем ее грудь.

- Это была моя третья поездка в Тайланд, как вы знаете, вторая была в прошлом году, а первая ещё до того самого цунами... Я решила, что буду чаще летать сюда зимой... греть косточки, есть вкусные фрукты и конечно же фоткаться, - рассказала Виктория фолловерам.

victoriabonya Это была моя третья поездка в Тайланд, как вы знаете, вторая была в прошлом году

Модель умолчала, с кем она проводит отпуск – на всех снимках Виктория позирует одна. Да и раньше 39-летняя Боня признавалась, что никак не может найти себе бойфренда. После недавнего романа с французским миллионером Пьером Андюраном Виктория говорит, что больше не хочет встречаться с иностранцами. А ведь до сих пор в копилке красавицы были сплошь мужчины с заграничными паспортами. Боня встречалась с бразильским футболистом Веллитоном, затем последовал гражданский брак с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом. От Алекса телеведущая родила дочь Анджелину, но это не спасло отношения пары.

После этого на горизонте Бони не замечалось мужчин до минувшей весны, когда на Каннском кинофестивале она вдруг появилась на красной дорожке с французским бизнесменом Пьером Андюраном. Успешный нефтяной трейдер казался идеальной парой для Виктории, но увы, их роман продлился всего несколько месяцев. После Андюран рассказал журналистам, что он оплачивал расходы телеведущей, и Виктория почти год жила за его счет. Сначала – на его роскошной вилле на Лазурном берегу, затем он оплачивал им с дочкой квартиру, поскольку Боня сама была не в состоянии арендовать жилье для себя и Анджелины.

Сейчас Виктория живет попеременно то в Европе, то в Америке, где она снимается для рекламных фотосессий. Телеведущая рекламирует одежду, которую выпускает под собственной маркой, косметику и косметические услуги. Боня часто снимается в довольно откровенном виде. Впрочем, ей есть чем гордиться: Вика тщательно следит за фигурой и проводит много времени в спортзале.

victoriabonya Я знаю, что мои джинсы полюбились очень многим модницам!

Новый год Боня встретила на Пхукете и, по словам телеведущей, ей очень понравилось отмечать праздник на тайском острове.

- С Новым годом, любимые мои! Сегодня я плясала как заведенная и совсем забыла про фотографии. Конечно же, это хороший знак, ведь было очень весело, - рассказала она в Инстаграме.