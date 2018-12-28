Россия с победы стартовала на молодежном ЧМ по хоккею. Мы победили Данию 4:0

В Канаде в ночь с 27 на 28 декабря для сборной России пришло время первой игры на молодежном чемпионате мира по хоккею. И первый соперник у нас был достаточно скромен - команда Дании. Скандинавы в отличие от нас к моменту начала игры с нами уже успели сыграть один матч на турнире. Да еще какой! Они попали "под каток" сборной Канады, проиграв первый матч на молодежном ЧМ по хоккею со счетом 0:14.

Нашим не удалось повторить такой же голопад, как и сборная Канады. Наши придерживались графика - одна шайба в один период матча.

Счет в матче был открыт на 6-й минуте матча. У нас отличился Виталий Кравцов. Второй шайбы пришлось ждать полчаса игрового времени. Команда Дании смогла "вжаться" к своим воротам и даже проводить яркие контратаки. Наши даже успели забросить вторую шайбу Дании. Но ее не засчитали из-за помехи вратарю. Но все-таки соперники дрогнули.

На 37-й минуте матча Александр Романов щелчком поразил ворота команды Дании - 2:0! Третья шайба у нас получилась в конце игры - на 56-й минуте Павел Шэн установил счет в матче - 3:0 в пользу сборной России. В конце игры у нас был шанс забросить еще одну шайбу, и много желания было, но наши не попали в пустые ворота команды Дании. Однако же на 58-й минуте Иван Морозов забросил четвертую шайбу в этой игре у нас.

Итог матча Россия - Дания на молодежном ЧМ по хоккею - победа наших со счетом 4:0. Дания начинает турнир с разницы шайб 0-18. Наши - идут спокойно дальше.

Вторая игра в Ванкувере у сборной России - уже завтра. 28 декабря, а это будет уже 4 часа утра 29 декабря, наши сыграют с Чехией.