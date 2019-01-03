Как Новый год на орбите встретили россиянин, американка и канадец

Всем привет! И - с наступившим - 2019-м!

У нас на радио "Комсомольская правда" есть такая традиция – в канун Нового года я приглашаю в эфир своего давнего друга Вячеслава Рогожникова. Он - замруководителя Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук.

И ещё вот недавно я узнал, что у него погоны генерал-лейтенанта.

Кстати, Вячеслав Александрович у нас на Радио "Комсомольская правда", по-моему, уже 10-й раз.

Вот и сейчас, как обычно, мы обсуждаем наши традиционные темы...

Первая. Кто встретил Новый год на космической орбите? Ну, что, Вячеслав Александрович, - начнём?

- Пожалуй... Новый - 2019-й - в космосе встретили трое землян. Это - наш Олег Кононенко, уже опытный космонавт, Герой Российской Федерации. Совсем недавно он совершил выход в открытый космос. У них с Сергеем Прокопьевым была очень тяжелая работа. И они с блеском справились с ней.

- Сергей Прокопьев уже на Земле.

- Да. Кроме Сергея, на Землю вернулись Александр Герст – это представитель Европейского космического агентства, космонавт ФРГ. И Мария Ауньен-Чанселлор Серина – астронавтка Соединенных Штатов Америки. У них у всех прекрасное самочувствие, они здоровы.

- Это уже ты - как врач...

- Да. Если продолжить отвечать на первый вопрос, кроме нашего Олега Кононенко, сейчас на орбите - Энн Макклейн. Это женщина-космонавт, она впервые в космосе, но - человек опытный, подполковник военно-воздушных сил США, длительное время участвовала в боевых действиях, у нее сто боевых вылетов.

Вячеслав Рогожников и Александр Гамов.Фото: Иван МАКЕЕВ

И третий член экипажа - канадец Давид Сен-Жак. Мне всегда особенно приятно представлять врачей. Давид имеет два образования: техническое и медицинское.

И вот за такими астронавтами-космонавтами, мы полагаем, - будущее. Потому что завтрашний день космонавтики, это - не ближний космос, это - дальний космос и освоение Луны либо Марса. И в этих экспедициях потребуются уже не просто летчики-испытатели, а - исследователи, причём - хорошо подготовленные. И в составе экипажа обязательно должен быть доктор - с целым арсеналом профилактических медикаментов. Потому что сами мы - те, кто на Земле - не сможем экстренно помочь космонавтам в случае возникновения нештатной ситуации.

Члены экипажа экспедиции МКС-58/59 - астронавт NASA Энн Макклейн, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.Фото: REUTERS

- Тебя могут послать в космос?

- Меня не пошлют, к сожалению. Я бы всеми фибрами души хотел бы слетать. Но к полёту надо готовиться со среднего, в молодом возрасте... Прежде - пройти медкомиссию, быть пригодным по состоянию здоровья. И - готовиться, готовиться к космическому полету - всю жизнь. А мне уже лучше готовить космонавтов, заниматься своим делом и нести этот свой чемодан по жизни.

- Я хочу объяснить, что Вячеслав Рогожников, вот его главная обязанность – подготовка экипажей по медицинской части. Так, что ли?

- Подготовка космонавтов, это, во-первых, - длительный процесс. Во-вторых, - дорогостоящий. В-третьих, - космической медициной - комплексно - занимаются и Центр подготовки космонавтов, и Российская академия наук – ее медицинская часть, и наше Федеральное медико-биологическое агентство, и в какой-то степени еще даже -.медики Министерства обороны.

Самое главное – чтобы наши космонавты выполнили программу и вернулись здоровыми. Потому что подготовка каждого из них занимает в среднем 8 лет. Если мы будем посылать на орбиту только новых космонавтов, это невыгодно, неэффективно и контрпродуктивно.

- Чем сейчас занимаются в эти январские дни уже в наступившем году космонавты?

- У нас обычно на МКС одновременно находятся шесть человек.

А сегодня их там всего трое. А это колоссальная станция по своим размерам - 400 квадратных метров. Ее можно сравнить с Ту-154 – внутренний диаметр даже еще больше, чем самолет. Там же теперь несколько сегментов -.и российский, и американский, и японский, и европейский. Потом – научный сегмент.

МКС, говоря по-простому - здоровенное создание. Это - самое дорогостоящее изделие, которое было создано за всю историю человечества.

Каждый член экипажа занимается своим делом и, бывает, люди часами не видят друг друга. И только вечером собираются все вместе на камбузе, я условно говорю, -.ужинают, разговаривают, делятся впечатлениями...

-.А Новый год как встречают?

- Так же, как и на Земле -.елку ставят... Закрепляют её посильнее, чтобы не уплыла... Ну, и - праздничный стол. Там можно 24 раза в сутки встречать Новый год.

- А сколько раз космонавты все же его встречают?

- Как правило, по месту Родины космонавта – в данном случае это США, Франции и Советского Сою… простите, Российской Федерации.

- Советский Союз, -.чего, классная оговорка!

- Оговорка, связанная с моим возрастом.

- А шампанское бывает у космонавтов на Новый год?

- Я не берусь сейчас фантазировать… Шампанского у них не было. У них, конечно, случайно мог оказаться горячительный напиток в очень умеренных дозах. Я убежден, они приняли его. И не совершили ничего предосудительного. Поскольку люди тренированные, взвешенные, адекватные.

- Длинные каникулы, новогодние праздники. Как себя нужно вести в эти дни - нам, землянам, чтобы, фигурально выражаясь, "не улететь"? Это ещё один мой традиционный вопрос.

- Первое, самое главное – это умеренно употреблять спиртные напитки. Если выпивать, то не с большим градусом. Лучше - белое сухое, красное сухое вино.

И, преимущественно - крымского производства. Потому что, во-первых, мы должны поддерживать российского товаропроизводителя, я не рекламирую никого, я рекламирую Россию.

А, во-вторых, эти вина, действительно, достойны уважения и подчас значительно лучше, чем импортные, которые привозятся в больших цистернах и разливаются в бутылки здесь.

Если говорить в целом про пожелания, я бы хотел, чтобы, во-первых, во многом изменилось настроение наших людей. В каком плане? У нас как-то немножко погас интерес к космосу. А ведь он нам дает очень много. Буквально во всем, начиная с телевидения, заканчивая связью, системой наведения ракет.

Ну, за нашу российскую космонавтику и за наших космонавтов!

- Спасибо огромное. Радио, сайт "Комсомольская правда" и вообще в целом «Комсомолка» присоединяется к твоим пожеланиям. Всех с наступившим 2019-м! И всем всего самого-самого, всем - отличных успехов.

- Вам удачи, а «Комсомольской правде» - процветания.

- С Новым годом!