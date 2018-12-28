Мать задержанной в Финляндии россиянки: кормят ее плохо и содержат с наркоманами

15 декабря этого года в Финляндии была задержана 30-летняя россиянка Мира Тэрада. Без объяснения причин, без предъявления обвинений. Лишь сказали: «Ее разыскивают в США». Позже в российском консульстве пояснили, что Штаты обвиняют девушку в «нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмывании денег». Якобы она что-то натворила, когда училась в Америке с 2013 по 2016 год. Суд по ее делу пройдет второго января. Тогда и решат, выпустят ее или экстрадируют в Соединенные Штаты. Подробности по мере их поступления «Комсомольская правда» узнает у матери девушки – Светланы Рогожиной.

УСЛОВИЯ ПЛОХИЕ, НО ОНА ДЕРЖИТСЯ

- Как она себя чувствует? Есть ли новости?

- Не знаю, звонила только позавчера. Консул прислал отписку от администрации изолятора, что у Миры была возможность посетить больницу и пополнить карту, но в каникулы персонал не работает, и функционировать всё начнёт на следующей неделе.

В США утверждают, что закон Мира Тэрада нарушила во время обучения в Америке с 2013 по 2016 годы.

- А если персонал не работает, то как ей быть? Там не предусмотрен врач в выходные?

- Только медбрат или могут вызвать скорую. Кроме того, она вегетарианка, и кормят два раза в день, в 9 часов и в 15. Все остальное время она голодает. Ни разу не была на прогулке, гулять можно 30 минут или 60. Но одежда лёгкая, а на улице мороз. И раньше времени не впустят - такие у них порядки.

- А кто с ней в камере сидит? Вы говорили, что там несколько человек.

- Да, камера 3х3 на четверых. Сажают к ней женщин разных, по 1 по 2 дня. Задерживают их по разным поводам. Была там наркоманка, орала от ломок. Мира купила там блокнот и записывает истории этих женщин. Сказала, что может кто-то издаст потом.

- Вот молодец! Не унывает.

- Она просто ослабла, потому что нет возможности спортом заниматься. А пишет, чтобы мозг работал.

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15 декабря этого года в Финляндии была задержана 30-летняя россиянка Мира Тэрада. Без объяснения причин, без предъявления обвинений. Лишь сказали: «ее разыскивают в США». Подробности инцидента «Комсомольской правде» сообщила мать девушки – Светлана Рогожина (подробности)

Посольство России в Финляндии о задержанной россиянке: США обвиняют ее в распространении наркотиков и отмывании денег

Ранее «Комсомолка» пообщалась с мамой задержанной девушки Светланой Рогожиной. Та рассказала, что дочь посадили без каких-либо очевидных причин. Не предъявили обвинений и не выдали никаких документов. Кроме того, женщина рассказала, что дочка жаловалась на плохие условия содержания и здоровье. Но в консульском отделе посольства России в Финляндии заверили, что ситуацию держат под контролем, и никаких нарушений с финской стороны не заметили. Также в дипведомстве рассказали, в чем Штаты обвиняют девушку. Приводим полный текст сообщения от наших дипломатов (подробности)