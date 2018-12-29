2018-12-29T13:20:35+03:00
Здоровье

5 мифов о лечении эректильной дисфункции

Почему принято считать, что препараты для повышения потенции – это вредно и стыдно. Разберемся, как получить желаемую эрекцию без риска для здоровья
Поделиться:
Изменить размер текста:

Миф 1. Действие средства для повышения потенции у мужчин начинается моментально после приема и выражается в непрерывной эрекции в течение нескольких часов.

На самом деле – нет! Ингибиторы ФДЭ-5, которые применяются для решения проблем с эрекцией, начинают действовать вполне предсказуемо, примерно через полчаса после приема. На российском рынке представлено несколько молекул ингибиторов ФДЭ-5 - уденафил, силденафил и другие. Так, при однократном приеме, например, 2 таблеток уденафила (в России представлен препаратом Зидена) "эффект" ощущается в среднем через 30-40 минут и только в случае возбуждения, при других обстоятельствах никак не проявляется.

Миф 2. Прием алкоголя и жирной пищи нельзя сочетать со средством для потенции.

Действительно, первая из разработанных молекул из группы ингибиторов ФДЭ-5 – силденафил – плохо сочеталась с жирной едой, и особенно – с алкоголем. Совместный прием замедлял действие препарата и начало эффекта было непредсказуемым. Однако, молекула уденафила, разработанная позже, лишена этого недостатка. Многочисленные исследования доказали, что принимающим подобное средство для потенции не придется вносить корректировки в свой привычный образ жизни и менять устоявшиеся привычки.

Миф 3. Прием препаратов повышает потенцию на непродолжительное время.

Все это относится, в основном, к силденафилу. Препараты, содержащие данную молекулу (например, Динамико, Виагра и т.д.), действуют 3-5 часов, имеют более выраженные побочные эффекты и предназначены для кратковременной помощи при проблемах с эрекцией. Препарат, содержащий уденафил, действует 24 часа, а значит поддержит эрекцию и утром, и вечером.

Миф 4. Повышение потенции у мужчин с помощью препаратов сопровождает ряд побочных эффектов.

Не все так однозначно. Ранее мужчины, принимающие препараты, жаловались на спектральные искажения (эффект «синей женщины»), боли в мышцах, спине, нарушение работы кишечника. Действие молекул последнего поколения является более избирательным, влияя только на потенцию и вызывая лишь незначительные побочные эффекты: покраснение лица и заложенность носа проявляется в 10% случаев.

Миф 5. Принимать препараты для потенции неловко и дорого.

Каждый решает сам для себя - принимать препараты для повышения потенции или нет. Согласно исследованиям около 40% мужчин старше 40 лет имеют проблемы с эректильной дисфункцией. И для многих из них медикаментозное решение стало нормой жизни, ведь расстройства в половой жизни связаны не только с отсутствием эрекции. Препараты для повышения потенции последнего поколения позволяют заметно сократить время после эякуляции до следующего полового акта. Что касается цены – здесь каждый может выбрать дженерик или оригинальный препарат по доступной цене: один из известных аналогов препарата на основе силденафила стоит в среднем за 1000 рублей за упаковку. В то время как за эту же стоимость можно приобрести оригинальный лекарственный препарат, содержащий молекулу уденафила.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Исправляем ошибку при выборе обуви: устраняем мозоли
Смешными до слез шутки про «любимую» мозоль получаются только в кино. А вот когда она появляется на собственной ноге, бывает уже и больно до слез. Как безболезненно и максимально быстро избавиться от натоптыша, читайте в нашей статье
Анти-эйдж: переключись на омоложение!
У большинства женщин термин «анти-эйдж» (anti-age) ассоциируется исключительно с антивозрастной косметикой. На самом деле анти-эйдж - это новое направление в медицине, получившее название "Медицина антистарения", или антивозрастная медицина
Анти-эйдж: переключись на омоложение!
У большинства женщин термин «анти-эйдж» (anti-age) ассоциируется исключительно с антивозрастной косметикой. На самом деле анти-эйдж - это новое направление в медицине, получившее название "Медицина антистарения", или антивозрастная медицина
Россия выходит на арену борьбы с главными причинами смертности
На Российской неделе здравоохранения был представлен первый отечественный препарат рекомбинантного тканевого активатора плазминогена для борьбы с острым инфарктом миокарда, массивной тромбоэмболией лёгочной артерии и острым ишемическим инсультом
Анти-эйдж: переключись на омоложение!
У большинства женщин термин «анти-эйдж» (anti-age) ассоциируется исключительно с антивозрастной косметикой. На самом деле анти-эйдж - это новое направление в медицине, получившее название "Медицина антистарения", или антивозрастная медицина
Россия выходит на арену борьбы с главными причинами смертности
На Российской неделе здравоохранения был представлен первый отечественный препарат рекомбинантного тканевого активатора плазминогена для борьбы с острым инфарктом миокарда, массивной тромбоэмболией лёгочной артерии и острым ишемическим инсультом
Гомеопаты отвечают: 5 непридуманных историй
Вывеску «гомеопат» не увидеть в государственной поликлинике и, по статистике ВЦИОМ, не более 20% россиян могут объяснить, что такое гомеопатия. И, несмотря на это, в поисковой системе Яндекса такого специалиста ищут 46 000 раз в месяц!
Новости 24
Россия вводит санкции на некоторые украинские товары
Голикова рассказала о замедлении снижения рождаемости в России
РЖД получила первый обновленный плацкартный вагон
В Кремле стартовал третий этап переговоров Путина и Лукашенко
МИД России осудил теракт в Египте
В США восхитились российской стратегией модернизации боевых самолетов
Правительство упростило перевод садовых домов в жилые
Жители Китая оценили важность взаимоотношений Пекина и Москвы
Бывший вице-премьер Украины рассказал о последствиях блокады Крыма
В Берлине пьяный автомобилист наехал на прохожих
Полиция возбудила уголовное дело после нападения на рэпера Птаху
Россияне рассказали, какой подарок ждут от Деда Мороза
Полиция Нью-Йорка впервые применит беспилотники во время празднования Нового года
Пентагон не стал комментировать передачу оружия США курдам в Сирии
Украинцы оценили заграждение на границе с Крымом
ВИА СК: Следственный комитет создаст собственный вокально-инструментальный ансамбль
Умер бывший президент Нигерии Шеху Шагари
Больше 800 жителей Подмосковья остались без газа из-за пожара на газопроводе
В горах Казахстана нашли живым потерявшегося российского туриста
Де Мистура рассказал о рисках вывода войск США из Сирии
В США журналистка умерла от "свиного гриппа"
США выразили соболезнования в связи с терактом в Египте
В Китае пять человек погибли при аварии в угольной шахте
Гражданка Канады вернулась на родину после ареста в Китае
В России более 130 тысяч человек отправились служить осенью по призыву
Вертолет израильских ВВС нанес удар по посту ХАМАС в Газе в ответ на пуск ракет
Есть вторая победа в Канаде! Россия выиграла у Чехии 2:1 на молодежном ЧМ по хоккею
На Украине убирают из учебников истории факт сотрудничества Шухевича с нацистами
Белый дом опроверг сообщение о приказе Трампа вывести войска из Афганистана