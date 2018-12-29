5 мифов о лечении эректильной дисфункции

Миф 1. Действие средства для повышения потенции у мужчин начинается моментально после приема и выражается в непрерывной эрекции в течение нескольких часов.

На самом деле – нет! Ингибиторы ФДЭ-5, которые применяются для решения проблем с эрекцией, начинают действовать вполне предсказуемо, примерно через полчаса после приема. На российском рынке представлено несколько молекул ингибиторов ФДЭ-5 - уденафил, силденафил и другие. Так, при однократном приеме, например, 2 таблеток уденафила (в России представлен препаратом Зидена) "эффект" ощущается в среднем через 30-40 минут и только в случае возбуждения, при других обстоятельствах никак не проявляется.

Миф 2. Прием алкоголя и жирной пищи нельзя сочетать со средством для потенции.

Действительно, первая из разработанных молекул из группы ингибиторов ФДЭ-5 – силденафил – плохо сочеталась с жирной едой, и особенно – с алкоголем. Совместный прием замедлял действие препарата и начало эффекта было непредсказуемым. Однако, молекула уденафила, разработанная позже, лишена этого недостатка. Многочисленные исследования доказали, что принимающим подобное средство для потенции не придется вносить корректировки в свой привычный образ жизни и менять устоявшиеся привычки.

Миф 3. Прием препаратов повышает потенцию на непродолжительное время.

Все это относится, в основном, к силденафилу. Препараты, содержащие данную молекулу (например, Динамико, Виагра и т.д.), действуют 3-5 часов, имеют более выраженные побочные эффекты и предназначены для кратковременной помощи при проблемах с эрекцией. Препарат, содержащий уденафил, действует 24 часа, а значит поддержит эрекцию и утром, и вечером.

Миф 4. Повышение потенции у мужчин с помощью препаратов сопровождает ряд побочных эффектов.

Не все так однозначно. Ранее мужчины, принимающие препараты, жаловались на спектральные искажения (эффект «синей женщины»), боли в мышцах, спине, нарушение работы кишечника. Действие молекул последнего поколения является более избирательным, влияя только на потенцию и вызывая лишь незначительные побочные эффекты: покраснение лица и заложенность носа проявляется в 10% случаев.

Миф 5. Принимать препараты для потенции неловко и дорого.

Каждый решает сам для себя - принимать препараты для повышения потенции или нет. Согласно исследованиям около 40% мужчин старше 40 лет имеют проблемы с эректильной дисфункцией. И для многих из них медикаментозное решение стало нормой жизни, ведь расстройства в половой жизни связаны не только с отсутствием эрекции. Препараты для повышения потенции последнего поколения позволяют заметно сократить время после эякуляции до следующего полового акта. Что касается цены – здесь каждый может выбрать дженерик или оригинальный препарат по доступной цене: один из известных аналогов препарата на основе силденафила стоит в среднем за 1000 рублей за упаковку. В то время как за эту же стоимость можно приобрести оригинальный лекарственный препарат, содержащий молекулу уденафила.