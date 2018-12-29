«Хайп года»: Провал на «Евровидении», бузовщина и «некрасивый» скандал Земфиры

Провал на «Евровидении»

Конкурс «Евровидение» особенно любим в нашей стране. Дорогу к этому чувству проложили Алла и Филипп, которые в конце 90-х заняли очень низкие места, и мы каждый год ждали реванша, относясь к евросмотру со звериной серьезностью. Реванш последовал в 2008 году в лице Димы Билана, который принес нам первую победу. Дальше все шло ровно, пока не случился скандал с отстранением нашей Юли Самойловой от участия в «Евровидении» 2017 года, проходившем в Киеве. Юля вернулась на евросмотр в нынешнем году, выступив в Португалии. И не вышла в финал. Это случилось впервые чуть ли не за 20 лет. Да, вопросов было много - и к декорации в виде гигантской горы, куда спрятали коляску Самойловой. И к мрачноватой песне, и к вокалу. Музыкальный продюсер выступления Юрий Аксюта сказал, что случившееся - его провал. Но признал, что «Евровидение» - это рулетка. Действительно, многое зависит от того, какие страны голосуют в полуфиналах: в этот раз дружелюбных к нам соседей было мало.

«Злая певица Земфира всем нам желает добра»

Мы вспомнили строки из старой песни Шнура не случайно. Мы верим, что Земфира на самом деле желала добра Монеточке и Гречке, когда решила публично выразить свое мнение по поводу их внешности и творчества. Ну, как дембеля в армии проводят новобранцев через ад для того, чтобы закалить их и сделать сильнее. Народ тему радостно подхватил и мусолил несколько месяцев, каждый выражал свое мнение, то становясь на сторону Рамазановой, то защищая двух юных певиц. Гречка и Монеточка унижение пережили достойно - никаких публичных оскорбительных заявлений не делали, наоборот, подчеркнуто вежливо отзывались о старшем товарище. Правда, Гречка отказалась от участия в LiveFest, где выступала Рамазанова, но, думаем, это просто совпадение.

18-летняя Гречка (на фото слева) и 20-летняя Монеточка (на фото справа) стойко перенесли отрицательные отзывы 42-летней Земфиры об их внешности и творчестве. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ/«КП» - Уфа, Алексей БУЛАТОВ/«КП» - Екатеринбург

«Не уходи, постой, фанатка»

Филипп Киркоров в этом году и правда «разорвал» шоу-бизнес, показав, кто тут настоящий король. Сначала «Цвет настроения синий» и клип на этот разбитной поп-хит, потом «Ибица» с Николаем Басковым, затем «Цвет настроения черный» с Егором Кридом - десятки миллионов просмотров, невероятный отклик. Более того - даже реклама с Филиппом про «цвет заражения» набрал почти 8 миллионов просмотров! Самый смешной, конечно, клип был у песни «Ибица» - Басков в коричневой дурнопахнущей субстанции, драки с Филиппом, козел и престарелые красотки. Народ от Киркорова и Баскова такого не ждал, и даже самые лояльные фанаты осудили парочку заслуженных артистов за их смелость. На что они сняли клип под названием «Извинения за Ибицу» со словами «не уходи постой, фанатка». Хотим мы этого или нет, но Киркоров будет идти в такт современной моде и впредь, поэтому нам надо быть готовыми ко всему. Кстати, по опросу ВЦИОМа, Филипп Бедросович стал «музыкантом года».

Дамы элегантного возраста, составляющие фанатский костяк Николая Баскова и Филиппа Киркорова, были шокированы клипом на песню «Ибица».

«Бузовщина года»

Ольга Бузова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Надо обладать железными нервами, чтобы успеть охватить, пожалуй, все, что только было возможно. Если бы набирали звезд для полета в космос, Ольга Бузова была бы первой в очереди. В этом году артистка успела: запустить «бузкойн», открыть два ресторана, стать главной звездой телешоу «Замуж за Бузову», дать сольный концерт в «Крокус Сити Холле», записать новый альбом. Вот только парня не нашла, но какие ее годы. Народ это бесит, но, как говорит сама Бузова, «ракета запущена». Сейчас и правда она летит вперед уже по инерции, колонизируя по дороге все, до чего дотягиваются руки. Ксюша Собчак, подвинься.

Если бы набирали звезд для полета в космос, Ольга Бузова была бы первой в очереди.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Я буду петь свою музыку»

Чаще других в уходящем году запрещали концерты 24-летнего рэпера Элджея.

В этом году родители, наконец, решили послушать исполнителей, от которых фанатеют их дети. И пошли в крестовый поход против подросткового «музла», где что ни трек, то пропаганда чего-нибудь запрещенного. То наркотики нахваливают, то к самоубийству подстрекают, то про секс поют так, словно это поход за картошкой, то клипы снимают экстремистского толка. К родителям присоединились представители администраций различных городов и краев, к ним - блюстители морали с востока. Концерты Элджея, Егора Крида, Хаски сначала запрещали, потом защищали, провели концерт в их поддержку под названием «Я буду петь свою музыку». Но закончить этот абзац мы хотели бы, солидаризировавшись с нашим президентом, до которого тоже докатилась истерия вокруг рэпа. На днях Владимир Путин поставил точку: пусть поют, запрещать глупо, это порождает протест, но наркотики - зло, про них не нужно.

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