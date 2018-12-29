Звездные елки: «Неидеальная, как жизнь» у Лорак, «ретро» у Темниковой, «в слезах» у Высоцкой

Сергей Лазарев

Певец очень любит и своего 4-летнего сына, и Новый год (такое бывает). Поэтому обзавелся елочкой заранее. В своем блоге 35-летний Сергей Лазарев раскрыл тайну: «Никита давно написал письмо Деду Морозу и хотел его положить под елку. Но так как папа был в туре, сын терпеливо ждал моего возвращения и того момента, когда я наряжу деревце... Проблема в том, что я не умею красиво наряжать елку». В итоге артист нашел выход - заказал дерево в компании, которая занимается новогодним декором. «Ребенок счастлив! Я тоже! Мы с нетерпением ждем Нового года, который принесет нам, я уверен, только добро, любовь и удачу».

Сергей Лазарев. Фото: instagram.com

Ани Лорак

«Мы нарядили елочку. Значит, скоро будет Новый год!» - подписала 40-летняя Ани Лорак фото (и наш приз за «Лучшую причинно-следственную связь года» присуждается... Ани Лорак!). На нем певица обнимает 7-летнюю дочку Софию на фоне светящегося оленя. Этот Новый год артистка встретит не в Москве - улетит на Русский музыкальный фестиваль в Абу-Даби. Но все равно решила: елке дома - быть! «Украшали сами с дочерью Софией. Для нас наряжать новогоднюю елку - целое таинство. Наша елка - как жизнь! Какая есть. Неидеальная. Но самая уютная».

Ани Лорак. Фото: instagram.com

Анна Нетребко

47-летняя оперная дива вместе со своим супругом 41-летним тенором Юсифом Эйвазовым и 10-летним сыном Тьяго могла бы спокойно украсить обложку журнала «Бурда Моден-87». Трогательное семейство позирует на фоне елочки. Рождество и Новый год в этой семье - прекрасный повод для веселья. Который раз Нетребко заранее выбирает дерево, достает любимые игрушки, собирает большую компанию у себя в Вене. Все наряжаются в жуткие рождественские свитера, вместе готовят, потом празднуют, пока хватает сил. Отличная семейная традиция, говорят, укрепляет браки больше, чем купленное и кем-то наряженное деревце.

Анна Нетребко вместе со своим супругом Юсифом Эйвазовым и 10-летним сыном Тьяго. Фото: instagram.com

Юлия Высоцкая

Супруга Андрея Кончаловского похвасталась огромным деревом, которое еле влезло в ее загородный дом: «Плакала сначала от домашнего тепла, потому что приехала вчера, холодным вечером, а утром плакать перестала... потому что нарядилась!» Мы немного зависли, как старый процессор, потом поняли, что 45-летняя Юлия Высоцкая говорила не про себя, а про деревце. Хотя какой женщине не знакомо состояние - «перестала плакать, потому что нарядилась».

Юлия Высоцкая. Фото: instagram.com

Елена Темникова

У 33-летней Елены Темниковой елка получилась в винтажном стиле. Певица заказала дерево в специальной фирме, а украсили ее игрушками ручной работы - пришлось повесить более 200 блестящих фигурок. «А у Саши (дочке певицы 3 года. - Ред.) каждый день новая игрушка - любимая. Потому что они совершенно нереальные». Ждем теперь в исполнении Елены «одну снежинку еще не снег», записанную с каким-нибудь Фараоном.

Елена Темникова. Фото: instagram.com

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Живые елки: как выбрать и что с ней потом делать?

Сейчас многие стали украшать квартиры не срубленными деревьями, а живыми хвойными - в горшочках. На Новый год деревце будет украшать дом, а весной его можно высадить на дачу. Хотелось бы так, но в итоге... через неделю-другую с елочки осыпаются иголки, и она отправляется в мусорное ведро. Почему так происходит и как правильно выбрать живую новогоднюю елку - в нашем материале (подробности).