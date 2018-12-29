2018-12-29T05:09:11+03:00
Дом. Семья

А чего вам пожелать в наступающем 2019-м?

[вопрос дня]
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Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧРис.: Катерина МАРТИНОВИЧ
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Владимир ДЖАНИБЕКОВ, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза:

- Да мне-то чего желать? Вот «Комсомолке» и ее читателям хочу пожелать сохранять ее лучшие традиции, не изменять им. Оставайтесь верными себе. Ну и еще здоровья - мне это пожелание тоже пригодится.

Михаил ПОРЕЧЕНКОВ, актер:

- У меня все есть, мне себе желать нечего. А близким и стране - любви, счастья и мира.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Пожелайте мне хорошего урожая на своем участке и на всех полях России. И чтобы урожай был честный. Особенно по пшенице. А не то, что нам представляют. Что касается пожеланий погоды - меня любая устраивает. Начнется дождь - бросаю грядки и сажусь у печки читать.

Павел ЛУНГИН, режиссер, сценарист и продюсер:

- Я желаю, чтобы была любовь и была работа. Это пожелание себе, это пожелание всем живущим в нашей стране.

Николай РАСТОРГУЕВ, лидер группы «Любэ»:

- Бодрости духа, хорошего настроя и здоровья в год 30-летия «Любэ»!

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России», экс-кандидат в Президенты России на выборах-2018:

- Пожелал бы, чтобы в нашей стране люди поняли, что социализм - наш естественный выбор. А мне пожелайте дополнительных 20 часов в сутки и приплюсовать восьмой день к неделе, чтобы успеть сделать все.

Эдуард РОССЕЛЬ, сенатор, экс-губернатор Свердловской области:

- Во-первых, хорошего настроя на следующий год. Во-вторых, чтобы наконец осуществилась моя идея горнолыжного курорта под Екатеринбургом. И чтобы число отдыхающих там выросло со 150 тысяч до полутора миллионов человек в год.

Аркадий НОВИКОВ, ресторатор:

- Должно быть хорошее самочувствие и чтобы в нашей стране все строилось так, как должно быть по закону. А что касается моего личного ресторанного бизнеса - с ним я справлюсь собственными силами.

Ирина СЛУЦКАЯ, чемпионка мира по фигурному катанию, телеведущая:

- Здоровья себе и близким. Все остальное наработается, если здоровье не подведет.

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