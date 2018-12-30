Самые сексуальные наряды года: «Голое» платье Виктории Бони и Бузова без трусов

Мода на «голые» платья не торопится покидать подиумы и светские вечеринки. Для звездных красавиц тренд «прозрачное и открытое» - отличная возможность продемонстрировать то, чем их наградила природа. Взбудоражить воображение поклонников и завоевать сердца состоятельных спонсоров. Продвинуть новый альбом или привлечь внимание к премьере фильма. Да мало ли причин, по которым знаменитости выходят на красные дорожки практически нагишом? Поводов в 2018 году было немало. И мы вспоминает самые сексуальные наряды российских и зарубежных звезд.

ОЛЬГА БУЗОВА

Модная премия Fashion People Awards стала просто именинами сердца для поклонников звезды «Дома-2». Оля не только пришла на нее в «голом» платье, но еще и спела вживую. «Кровь потекла из ушей», - строчили зрители комментарии в Инстаграме, наблюдая, как Бузова то и дело теряет дыхание и сбивается с ритма. Но кого это волнует? Наутро все интернет-СМИ, забыв про ее вокал, обсуждали, что Ольга пришла на церемонию без нижнего белья. Чего прелестница и добивалась.

Ольга Бузова.Фото: Борис КУДРЯВОВ

ВИКТОРИЯ БОНЯ

Каждый год на красной дорожке Каннского кинофестиваля неизменно появляются две российских знаменитости: Лена Ленина и Виктория Боня. И если писательница делает ставку на эпатаж (вспомним ее знаменитые прически высотой в полметра), то телеведущая – на сексуальность. Нынешняя церемония открытия 71-го Каннского фестиваля не стала исключением: Вика продемонстрировала впечатляющее декольте до самой талии.

Виктория Боня на открытии Каннского кинофестиваля.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Боня появилась на красной дорожке в полупрозрачном платье бледно-голубого цвета. Нежное кружево совершенно не скрывало изгибов фигуры телеведущей, а смелый вырез на груди демонстрировал ее бюст во всей красе.

Виктория Боня.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА

Анастасия знает, как привлечь к себе внимание публики: поклонники обсуждают каждый шаг балерины – начиная от ее знаменитых шпагатов и заканчивая провокационными нарядами. Очередное смелое платье артистка продемонстрировала минувшим вечером на светском мероприятии. Балерина пришла на вручение премии «Люди года», которую вручает один из российских глянцевых журналов, в «голом наряде». Прозрачное платье Волочковой было телесного цвета и полностью имитировало тон ее кожи. Сквозь тонкую ткань отлично просматривалось нижнее белье Анастасии.

Анастасия Волочкова. Фото: Инстаграм.

СВЕТЛАНА ЛОБОДА

На последних месяцах беременности певица появилась на вручении премии «Браво» в «голом платье», которое, конечно, тут же стало предметом всеобщего обсуждения. От нескромных взглядов фигуру певицы спасало боди телесного цвета, плотно облегавшее внушительный животик звезды.

Светлана Лобода.Фото: Михаил ФРОЛОВ

АННА ГРАЧЕВСКАЯ

Супруга экс-создателя «Ералаша» после развода с ним снялась в «Плейбое» и возомнила себя новой Еленой Берковой. На проказы Анны сквозь пальцы смотрит ее новый супруг, баскетболист Артем Кузякин.

Анна Грачевская.Фото: Борис КУДРЯВОВ

КЕНДАЛЛ ДЖЕННЕР

Самая высокооплачиваемая модель планеты не раз давала повод посудачить о себе. Манекенщица, получающая самые высокие гонорары (в прошлом году, по версии Forbes, она заработала 22 млн. долларов) обожает выставлять свое тело напоказ.

Кендалл Дженнер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Особенно Кендалл питает слабость к абсолютно прозрачным платьям, не скрывающим ее грудь. «Мне кажется, это очень сексуально», - не раз заявляла она. В таком виде модель уже появлялась на Каннском кинофестивале и на других значимых мероприятиях.

Кендалл Дженнер на Каннском кинофестивале.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БЛЕОНА КЕРЕТИ

А этот наряд единодушно признали самым откровенным платьем «Оскара»-2018. Больше никто не решился прийти на церемонию в прозрачной "сетке" на голое тело.

Блеона Керети.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

38-летняя албанская певица Блеона Керети пришла в откровенном наряде на афтепати церемонии вручения кинонаграды – вечеринку журнала «Vanity Fair». И тут же попала во все интернет-СМИ. Ну кто бы еще ее заметил, если бы не это платье?

Блеона Керети.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПЭРИС ХИЛТОН

В этом году Пэрис осталась без жениха: наверное, актеру Крису Зилке надоело вечно расправлять подол ее платья. В конце года пара разорвала помолвку, а ведь наследница династии Хилтон строила такие грандиозные планы на семейную жизнь!

Пэрис Хилтон и Крис Зилка.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зато цветочный наряд блондинки на Каннском фестивале мы запомним надолго. Несмотря на его откровенность, Пэрис была в нем чудо как хороша. И как подлец-жених мог ее бросить?

Пэрис Хилтон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

АЛЕССАНДРА АМБРОСИО

На «Оскаре» не отставала и бразильская супермодель Алессандра Амбросио. 37-летняя манекенщица в прошлом году официально покинула ряды «ангелов» знаменитой бельевой марки Victoria’s secret, и, видимо, таким образом решила напомнить о себе.

Алессандра Амбросио.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ШАНТЕЛЬ ДЖЕФФРИС

В этом году самой эпатажной звездочкой церемонии открытия 71-го Международного Каннского кинофестиваля единогласно признана Шантель Джеффрис – 25-летняя американская модель, актриса и ди-джей. Девушка позаботилась о том, чтобы, увидев ее платье, фотографы уже не забыли его.

Шантель Джеффрис.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, платье Шантель в Каннах легко переплюнул наряд безвестной азиатской гостьи, представшей на красной дорожке практически топлесс. Кто эта таинственная незнакомка, так и осталось загадкой: скорее всего, она модель, актриса или светская львица, широко известная в узких китайских или корейских кругах. Дама появилась на премьере российской драмы «Лето.

Незнакомка на Каннском фестивале.Фото: REUTERS

Красотка выбрала для показа костюм с полностью прозрачным «верхом», смело обнажившим ее грудь. Девушку спокойно пропустили в зрительный зал – дресс-код Канн не запрещает гостьям показов демонстрировать легкую обнаженность. А уж какой степени достигает стиль «ню» - это на совести самих знаменитостей.