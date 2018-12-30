Старшие дети отказались провести Рождество с Брэдом Питтом

Брэд Питт отметил Рождество дома вместе с детьми. Недавно суд пересмотрел условия опеки артиста, и теперь ему разрешается видеть своих наследников гораздо чаще и даже проводить с ними праздники. Правда, не все дети навестили отца в этот день. Старшие – 17-летний Мэддокс и 15-летний Пакс – отказались приезжать к Брэду. Мэддокс не общается с актером после ссоры в самолете два года назад. Пакс же охладел к отцу после того, как Джоли рассказала мальчику: Брэд был против его усыновления. Поздравить отца с Рождеством пришли только младшие дети Питта - 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы Вивьен и Нокс.

Дети приехали к Брэду в сопровождении социального работника, назначенного судом. Соцработник присутствовал на протяжении всей их встречи с отцом и остался ночевать в доме Питта в гостевой комнате. По словам источника US Weekly, Брэд счастлив проводить время с детьми даже на таких ограниченных условиях, главное для него – не потерять возможности видеться с ними.

Как стало известно недавно, Анджелина использовала запрещенный прием: она рассказала сыну Паксу, что Брэд Питт был против его усыновления. Более того, актриса призналась, что Питт разозлился, когда узнал, что она все-таки оформляет документы на усыновление. Теперь подросток наотрез отказывается общаться с отцом.

Анджелина настроила старших сыновей Пакса и Мэддокса против Брэда.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Супруги усыновили мальчика из Вьетнама в 2007-м, когда Паксу было три года. В то время биологической дочери пары Шайло исполнился всего годик, и актер хотел, чтобы Анджелина думала прежде всего о младшем ребенке. Брэд был искренне обеспокоен, что Джоли будет трудно воспитывать годовалую малышку и одновременно заботиться о троих приемных детях (к тому времени в семье уже подрастал пятилетний камбоджиец Мэддокс и двухлетняя девочка из Эфиопии Захара). К тому же Питт опасался, что не говорящему по-английски Паксу в три года будет тяжело адаптироваться в незнакомой среде.

В ответ Анджелина сказала: «Паксу я нужна гораздо больше, чем Шайло». И как всегда сделала все по-своему. Пара тогда практически разорвала отношения, у них были по-настоящему тяжелые времена. Но Брэд все равно остался с Джоли, а затем принял и усыновил Пакса, дав ему свою фамилию.

Со старшим сыном Мэддоксом у Питта тоже непростые отношения. Мэддокс всегда был любимцем Анджелины и в любой ситуации оставался на ее стороне.

- Он всегда был очень упрямым и всегда защищал свою мать, - говорят знакомые экс-супругов.

Именно со ссоры Мэддокса и Брэда в частном самолете в 2016 году и начался развод Джоли и Питта. С тех пор Мэддокс практически не разговаривает с отцом. Парню уже 17 лет, и он, по закону, может сам выбирать, с кем из родителей ему жить и общаться.

Младшие дочери Питта Шайло и Вивьен.Фото: EAST NEWS

Напомним, в начале декабря прессе стало известно, что 55-летний Брэд Питт и 43-летняя Анджелина Джоли подписали соглашение об опеке. 4 декабря должно было состояться очередное слушание, но актеры смогли полюбовно договориться о том, как они будут воспитывать своих отпрысков. Дети теперь могут навещать отца гораздо чаще. Свой 55-й день рождения Брэд отмечал вместе с ними (актер родился 18 декабря). Правда, старших мальчиков на его празднике также не было.