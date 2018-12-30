Самбурская выселяет из квартиры мать внебрачного ребенка актера "Кадетов"

История с внебрачным ребенком звезды "Кадетов" и "Елок" Александра Головина с каждым днем набирает все более немыслимые обороты.

Оказалось, что после того, как актер отказался жениться на девушке, помочь ей вызвалась Настасья Самбурская. Как заявила звезда "Универа", ей стало жалко девушку и она решила пустить ее бесплатно пожить в свою квартиру. Более того, ведущая "Ревизорро" даже выписала матери-одиночки своеобразные декретные в размере 30 тысяч рублей плюс все необходимое сверх суммы. Помогли с вещами для ребенка.

Теперь Светлане придется искать новый дом Источник: http://www.woman.ru/stars/events/article/226058/gallery/3/ © Woman.ru

"Сказала ей искать няню, за мой счёт естественно. Брать подработку, поучиться на курсах за мой счет, чтобы иметь возможность самостоятельно жить и не зависеть от ублюдка, не желающего признать своего ребёнка. Понимаете? Я дала ей удочку, чтобы она стала независимой и с профессией. У меня ремонт, деньги немалые уходят, после НГ обещала помочь и с адвокатом и с тестом на отцовство, чтобы подать на алименты! Что делает Света? Она прется к Гордон, не уведомив меня! Спрашивается, зачем я полгода заботилась о ее спокойствии и спокойствии ребёнка, обещая что 2 года она может пользоваться квартирой и получать от меня пособие. Она орет что не меркантильная, но при этом обратилась к самому скандальному юристу и уже кажется продала своё присутствие всем возможным шоу. Просто ленивая жопа, не захотевшая учиться, работать и желающая жалости к себе и легких денег. О ребёнке она думает? Я ей дала месяц, чтобы она съехала", - рассказала о мотивах своего поступка Самбурская.

s.a.n.e.k13 Александр Головин

А тем временем, после Нового года брошенная актером молодая мать планирует действительно стать героиней федерального ток-шоу. А пока Екатерина Гордон думает, как помочь Белогуровой, чтобы она не оказалась на улице перед Новым годом с грудным ребенком на руках.