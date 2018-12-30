2018-12-30T15:09:09+03:00
Звезды

Самбурская выселяет из квартиры мать внебрачного ребенка актера "Кадетов"

После того, как Светлана Белогурова пошла за помощью к Гордон, актриса заявила, что больше не будет помогать матери- одиночки
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Настасья Самбурская в этой ситуации решила поддержать актераНастасья Самбурская в этой ситуации решила поддержать актераФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

История с внебрачным ребенком звезды "Кадетов" и "Елок" Александра Головина с каждым днем набирает все более немыслимые обороты.

Оказалось, что после того, как актер отказался жениться на девушке, помочь ей вызвалась Настасья Самбурская. Как заявила звезда "Универа", ей стало жалко девушку и она решила пустить ее бесплатно пожить в свою квартиру. Более того, ведущая "Ревизорро" даже выписала матери-одиночки своеобразные декретные в размере 30 тысяч рублей плюс все необходимое сверх суммы. Помогли с вещами для ребенка.

Теперь Светлане придется искать новый дом Источник: http://www.woman.ru/stars/events/article/226058/gallery/3/ © Woman.ru

Теперь Светлане придется искать новый дом Источник: http://www.woman.ru/stars/events/article/226058/gallery/3/ © Woman.ru

"Сказала ей искать няню, за мой счёт естественно. Брать подработку, поучиться на курсах за мой счет, чтобы иметь возможность самостоятельно жить и не зависеть от ублюдка, не желающего признать своего ребёнка. Понимаете? Я дала ей удочку, чтобы она стала независимой и с профессией. У меня ремонт, деньги немалые уходят, после НГ обещала помочь и с адвокатом и с тестом на отцовство, чтобы подать на алименты! Что делает Света? Она прется к Гордон, не уведомив меня! Спрашивается, зачем я полгода заботилась о ее спокойствии и спокойствии ребёнка, обещая что 2 года она может пользоваться квартирой и получать от меня пособие. Она орет что не меркантильная, но при этом обратилась к самому скандальному юристу и уже кажется продала своё присутствие всем возможным шоу. Просто ленивая жопа, не захотевшая учиться, работать и желающая жалости к себе и легких денег. О ребёнке она думает? Я ей дала месяц, чтобы она съехала", - рассказала о мотивах своего поступка Самбурская.

s.a.n.e.k13s.a.n.e.k13
Александр Головин
23309 отметок «Нравится»263 комментариевInstagram

А тем временем, после Нового года брошенная актером молодая мать планирует действительно стать героиней федерального ток-шоу. А пока Екатерина Гордон думает, как помочь Белогуровой, чтобы она не оказалась на улице перед Новым годом с грудным ребенком на руках.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Роскомнадзор встретится с представителями Twitter в январе
Во Франции оценили ущерб пострадавшим от протестов «желтых жилетов»
В США вновь увидели НЛО около военной базы
Путин не поздравил с Новым годом Петра Порошенко
В московском метро будут транслировать новогоднее поздравление президента
Россия завершит создание системы обороны на Курилах к 2020 году
Ким Чен Ын извинился перед президентом Республики Корея
Задержан попутчик пропавшей владелицы ресторанов Burger King
Полиция изъяла в Москве 900 кг гибридной икры стоимостью больше 50 млн рублей
Черноморский флот за 2018 год перевыполнил план походов
Генеральный прокурор Украины заявил, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк
Россияне ушли на десятидневные новогодние каникулы
Трамп рассказал про «величайший обман» в истории американской политики
Глава «Нафтогаза» обозначил сумму финансовых претензий к «Газпрому»
Тысячи сербов вышли на протестное шествие по Белграду
Британский министр допустил срыв Brexit
Больше 590 жителей Конго заразились вирусом Эболы
Супруг пропавшего директора Burger King опроверг требование выкупа
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы
Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратной стороне Луны
Жителям Подмосковья дали газ после ЧП на газопроводе «Серпухов-Ленинград»
WSJ: США и Китай начали работу над договоренностями о торговле
Абэ: в переговорах с Россией по мирному договору есть много проблем
В Москве ограничили продажу алкоголя на праздничные дни
В США шесть человек пострадали из-за рухнувшего телетрапа