Вот у кого уж 2018-й был годом перемен так это у Евгения Петросяна. После почти тридцатилетнего брака с Еленой Степаненко ведущий "Смехопанорамы" вдруг принял решение подать на развод. Супруги долго делили в суде имущество, картины и антиквариат, по некоторым из экспонатов споры продолжаются до сих пор. Но в итоге суд принял решение развести пару. Степаненко осталась в больших апартаментах в центре Москвы, ее теперь уже экс-супруг съехал в новую жилплощадь.

Два месяца назад "Комсомолка" выяснила, что владелицей двух квартир ранее стала и 29-летняя помощница главного юмориста страны - Татьяна Брухунова. За время работы у Петросяна Татьяна обзавелась элитной недвижимостью в столице на 280 млн. руб. - на улице Лесной и в новостройке на улице Трубецкой в престижном жилищном комплексе «Садовые кварталы».

Предполагаемая любовница Петросяна появилась в ток-шоу с кольцом на безымянном пальце

Более того, в одной из квартир девушка сделала дизайнерский ремонт с детской, где поставила две кроватки. Ассистенка ждет ребенка? - тогда удивились читатели. Никто ответить на этот вопрос не может. Но скоро в эфир выйдет выпуск программы Дмитрия Борисова «Эксклюзив». И судя по кадрам из анонса, в студии предполагаемая любовница Петросяна появилась с помолвочным кольцом на пальце.

Надо отметить, что до официального развода Петросяна и Степаненко, который произошел 16 ноября, Брухунова предпочитала сохранять молчание. Правда, как только юморист стал завидным холостяком, она все же решилась на откровенное интервью.

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Покупая в прошлом году новостройку на Трубецкой улице площадью около 230 кв. м, Татьяна Брухунова приобрела, считай, голые стены. «КП» узнала, в какой именно дизайнерской компании помощница Петросяна заказывала обустройство своей недвижимости. И выяснила: ремонт закончен, квартира сдана под ключ. На сайте компании выложены фотографии из гнездышка Брухуновой. Естественно, здесь не указано, чье это жилье. Но в Росреестре есть схема этой квартиры. И она полностью совпадает с дизайнерским планом. А по документам заказчицей дизайна значится именно Татьяна Брухунова. (подробности)