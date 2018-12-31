52-летняя Сальма Хайек похвасталась аппетитными формами в купальнике

У Сальмы Хайек очень плотный рабочий график – сегодня она в Париже, завтра в Лондоне или в Лос-Анджелесе. Но рождественские каникулы голливудская дива, как и многие ее коллеги, проводит в отпуске с семьей. Сальма встретила Рождество на экзотическом острове на берегу океана в компании мужа, французского миллиардера Франсуа-Анри Пино и 11-летней дочери Валентины.

За минувший год актрису не раз критиковали за неудачный выбор нарядов – Сальма и сама признается, что с ее ростом (а в ней всего 157 сантиметров) ей страшно трудно подобрать для себя что-то стоящее. Зато с выбором купальников у звезды, похоже, все обстоит просто прекрасно. Слитный черный купальник со шнуровкой в зоне декольте, который актриса продемонстрировала в Инстаграме, сидит на ней просто роскошно.

На своей страничке актриса поделилась несколькими снимками, сделанными во время отдыха. На одном из них она позирует в густой тропической зелени, кокетливо демонстрируя на камеру роскошный бюст. На другом снимке – входит в воду. Купальник эффектно подчеркнул ее аппетитные формы, которым можно только позавидовать. Трудно поверить, что Сальме уже 52 года – она в великолепной форме.

Актриса и ее муж часто отдыхают на тропических островах. В августе этого года супруги отправились на Бора-Бора, и там Сальма снова вышла замуж. Причем… за своего собственного мужа. Голливудская звезда и ее супруг повторили свадебную церемонию, которую сыграли 9 лет назад. Бизнесмен решил устроить жене сюрприз и неожиданно предложил ей снова повторить клятвы любви и верности. Церемонию устроили прямо на пляже. Сальма была одета в красивое платье цвета фуксии, в руках – букет цветов. Церемония прошла по местным обычаям: с омовением рук, браслетами для жениха и невесты из банановых листьев и сертификатом, подтверждающим, что они действительно поженились.

Сальма и ее муж выбирают для отпуска самые фешенебельные уголки планеты. Любимое место супругов – карибский Сен-Бартс, остров миллионеров, на котором есть поместье и у русского миллиардера Романа Абрамовича. Когда огромная яхта Франсуа-Анри Пино заходит в акваторию острова, тягаться с ней может разве что знаменитая яхта «Эклипс», принадлежащая Роману Аркадьевичу. 56-летний Пино владеет целой модной империей - в нее, в частности входят бренды Yves Saint Laurent, Gucci и многие другие. Общее состояние концерна PPR оценивается в 23 миллиарда, личное состояние семьи Пино – в 8 миллиардов. Как Сальме удается держать в узде такого богатого и успешного мужа? Актриса признается, что никогда не стремилась выйти замуж – более того, она боялась этого.

salmahayek I made it to the #water !!!. Llegue al agua !!!

- Я всегда считала, что те, кто живут в браке, втайне несчастны, — рассказывала звезда в одном из интервью. - Мне казалось, что они мирятся с такой жизнью из-за детей. Но сейчас я счастлива. У нас нет никакой борьбы за власть. Я не против делать что-то для него, потому что он так много делает для меня, и Франсуа чувствует то же самое.

Впрочем, и до встречи с Пино Сальма уже была мировой звездой первой величины, причем сделавшей себя сама. Она родилась в Мексике, и в Америку переехала в юности как нелегальная эмигрантка. Врачи диагностировали у будущей звезды дислексию - нарушение способности к овладению навыком чтения и письма. Так что английский дался Сальме буквально потом и кровью. Тем не менее, она не опустила руки. В 23 года Хайек получила ведущую роль в успешной мексиканской теленовелле «Тереза» (1989 год), благодаря которой она заработала статус национальной звезды. Ну а мировой успех пришел к ней после того, как она снялась в драме «Отчаянный» вместе с Антонио Бандерасом (в 1995 году).