«Год был болезненным и щедрым на разочарования»: Матильда Шнурова призналась, с каким трудом пережила развод

В этот уходящий год инстаграм стал особенно урожайным на подведение итогов. О том, что сбылось и не сбылось в уходящем году говорили и простые пользователи микроблога, и его звезды шоу-бизнеса. В основном, год Собаки был признан очень неплохим. Так совсем не считает Матильда Шнурова для которой 2018 год стал очень болезненным. Летом прошлого года ресторатор развелась с лидером группы "Ленинград", с которым прожила в браке 10 лет. И вот полгода спустя красавица пришла к выводу, что 2018 год принес ей одни лишь разочарования.

matilda.shnurova Хочется сегодня написать что-то легкое и праздничное, но когда я думаю про свой прошедший год, не получается

«Хочется сегодня написать что-то легкое и праздничное, но когда я думаю про свой прошедший год, не получается. Сказать, что этот год стал поворотным в моей жизни — ничего не сказать. Сказать, что этот год был болезненным и щедрым на потери и разочарования — ничего не сказать. Сказать, что теперь я знаю, что быть честной с собой это большое испытание — ничего не сказать. И сказать, что проживая все это обнаруживаешь настоящее, принадлежащее только тебе и за это тебе счастье и сила — ничего не сказать» (орфография и пунктуация автора сохранены), — написала Матильда. Шнурова также отметила, что не справилась бы с этой болью в одиночку.

Владелица ресторана и балетной школы призналась, что благодарна друзьям, которые не дали ей пасть духом. Матильда надеется, что 2019 год принесет ей только положительные эмоции. Пользователи в комментариях тут же заявили, что не может быть по-другому, что новый год принесет только положительные перемены.

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Еще вчера Матильда говорила, что ей тяжело комментировать печальные новости о разводе, что она позволит себе «личное оставить личным». Но сегодня жена Шнура все-таки взяла слово. А все потому, что очень много поклонников через соцсети отправляли ей «лучики добра».

- Я никак не ожидала получить такую поддержку от совершенно незнакомых мне людей потому что, если честно и без всякого кокетства, с трудом верю в свою хоть какую-то значимость рядом с действительно большим. Огромное вам человеческое спасибо! Ваши слова очень много значат, на них обопрусь пока, - написала в соцсети Матильда. (подробности)

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Еще вчера Матильда говорила, что ей тяжело комментировать печальные новости о разводе, что она позволит себе «личное оставить личным». Но сегодня жена Шнура все-таки взяла слово. А все потому, что очень много поклонников через соцсети отправляли ей «лучики добра».

- Я никак не ожидала получить такую поддержку от совершенно незнакомых мне людей потому что, если честно и без всякого кокетства, с трудом верю в свою хоть какую-то значимость рядом с действительно большим. Огромное вам человеческое спасибо! Ваши слова очень много значат, на них обопрусь пока, - написала в соцсети Матильда.