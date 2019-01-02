2019-01-02T13:57:01+03:00
Звезды

Александр Цекало встретил Новый год с любовницей в Риме

Говорят, это уже не первый случай измен продюсера своей молодой жене
Ольга АНТОНОВА
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Продюсер женат на сестре Веры Брежневой - Виктории Галушке и, судя по всему, разводиться не собирается. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАССПродюсер женат на сестре Веры Брежневой - Виктории Галушке и, судя по всему, разводиться не собирается. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Шоумен, актер и продюсер Александр Цекало этот Новый год провел не в кругу семьи. Папарацци застукали звезду фильма "Ландыш серебристый" в Риме во время осмотра достопримечательностей в компании длинноногой брюнетки.

О личности возлюбленной 57-летнего Цекало ничего не известно. Но судя по фото, которые опубликовало издание "СтарХит" пара явно наслаждалась обществом друга. Веселилась, много смеялась и фотографировала друг друга.

Надо отметить, что это не первый случай, когда Цекало застают в обществе любовницы. До этого журналисты встречали их же в одном из московских ресторанов. Цекало и его спутница не скрывали своих чувств и целовались у всех на глазах. Тут надо прояснить тот факт, что продюсер женат на сестре Веры Брежневой - Виктории Галушке и, судя по всему, разводиться не собирается. Однако, как же тогда объяснить тот факт, что Цекало предпочел Новый год в кругу семьи праздничному уикенду в компании возлюбленной?

Говорят, что причиной развода Цекало с Лолитой Милявской стали в свое время многочисленные измены продюсера. Знаменитая парочка, якобы, распалась именно потому, что Цекало не мог устоять перед другими красотками. Те же слухи ходили и про первый брак певца с Аленой Шиферман.

С Викторией Галушкой Александр Цекало находится в браке больше десяти лет. Пара растит двоих детей. Бывший муж Милявской познакомился с сестрой Веры Брежневой в Киеве, Вика младше мужа на 23 года, однако, влюбленных это обстоятельство нисколько не смущало и спустя полгода после знакомства они сыграли свадьбу.

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