2019-01-02T18:08:07+03:00
Звезды

Ким Кардашьян и Канье Уэст уже в мае снова станут родителями

Четвертого ребенка звездной семье родит опять суррогатная мать
Ольга АНТОНОВА
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Ким и Канье воспитывают троих детейКим и Канье воспитывают троих детейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Супруг самой известной женщины в мире - Канье Уэст никогда не скрывал, что всегда мечтал о большой семье. Он хочет, чтобы они с Ким воспитывали по крайней мере 5-6 детей: чтоб счастливое Рождество под елкой, и подарки, и много друзей. Однако, после рождения Сейнта звезда инстаграма очень тяжело приходила в форму. Каждый сброшенный килограмм давался Ким Кардашьян с большим трудом.

Красавица так яростно стремилась вернуть спортивные формы, что чуть не впала в депрессию, когда этого не удалось сделать в короткий срок. Плюс, у Ким были серьезные осложнения после всех беременностей и пара решила больше не подвергать опасности здоровье самой известной женщины звездной семьи Кардашьян. Поэтому третьего ребенка звездная пара решила родить прибегнув к услугам суррогатной матери. Сын Чикаго появился на свет год назад. И похоже, его рождение так осчастливило звездных родителей, что они решили, что им нужен и четвертый: а чего тянуть? И снова воспользовались услугами сурмамы.

Как заявил инсайдер американскому порталу US Weekly, это будет мальчик, который должен родиться уже в начале мая! Ким и Канье до последнего не хотели говорить о готовящимся пополнении в семействе, но слухи все-таки просочились в прессу.

Напомним, Ким и Канье воспитывают троих детей: Норт (5), Сейнта (3) и Чикаго (1). Третьего ребенка для пары вынашивала суррогатная мать — по состоянию здоровья (предыдущие беременности звезды протекали с сильными осложнениями и даже угрожали ее жизни) Ким не могла сделать этого сама.

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