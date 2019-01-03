2019-01-03T19:08:44+03:00
Звезды

Иван Ургант побрился налысо и получил в подарок велосипед

Фанаты уже придумали хэштег "Верните Ване волосы"
Ольга АНТОНОВА
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Иван Ургант решил похвастаться подарком от жены - голубым велосипедом.Иван Ургант решил похвастаться подарком от жены - голубым велосипедом.Фото: Из личного архива
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Пока все обсуждают фиаско или новое веяние в российском телевидении "Голубой Ургант", который Первый канал предложил зрителям в качестве Голубого огонька, сам ведущий одноименной программы времени зря не терял. Провел несколько новогодних корпоративов и почему-то обрился налысо. На фотографии, где шоумен решил похвастаться подарком от жены - голубым велосипедом Ваня предстал с лысой головой.

«Ну, Наташка! Представляете, ждал меня под елкой. Настоящий #голубойургант! С Новым Годом! Вы самые внимательные и лучшие! Я быстро», — написал телеведущий.

Поклонники телезвезды разделились на два лагеря — одни сказали, что Ивану очень идет новая прическа, другие остались не в восторге от нового имиджа звезды и даже придумали хештег #вернитеваневолосы.

Надо отметить, что бриться налысо на Новый год Ургант скоро запантентует как традицию. Дело в том, что два года назад он уже проделывал такой фокус. Но тогда многие решили, что Ваня просто воспользовался фотофильтрами, поскольку на послепраздничных эфирах он появился со своей обычной шевелюрой. Но кажется, в этот раз телеведущий поменял имидж по-настоящему. В Новый год с чистой головой. В буквальном смысле.

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