"Важно замечать знаки": Экс- "Виа Гра" Татьяна Котова показала изуродованные бенгальским огнем руки

Казалось бы, бенгальские огни- самая невинная из пиротехнических забав, однако, глядя на фото изуродованных рук экс-солистки "Виа Гры" Татьяны Котовой так вовсе не кажется. Огромные ожоги, пальцы в волдырях, помощь врачей - так закончился для певицы празднования Нового года. Красавица специально опубликовала пост, чтобы предупредить своих читателей о той опасности, которая может исходить от бенгальских огней. Мол, ей не повезло и попалась в руки некачественная пиротехника.

"Многие видели в #stories как мне было мучительно больно 1 января и причиной тому некачественная пиротехника!"

"Ещё оказалось, что важно замечать знаки и прислушиваться к себе: я положила в чемодан бенгальские огни, а мне на досмотре при вылете сказали их убрать даже из багажа, нельзя провозить-это был первый звоночек, но моя интуиция проспала. У родителей оказались другие опасные огни, которые испортили нам весь праздник, несмотря на доступность в покупке и хороший срок годности", - призналась звезда.

Татьяна Котова показала изуродованные бенгальским огнем руки.

Также она заявила, что больше никогда не возьмет в руки ничего из пиротехники. Хватит, натерпелась.