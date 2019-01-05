2019-01-05T10:23:03+03:00
Политика

В Минобороны испытали "Удава"

АО "ЦНИИТОЧМАШ" завершил испытания нового пистолетного комплекса для нужд армии и спецподразделений
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Пистолет Макарова ПМ 9 мм на учениях в Свердловской области.Пистолет Макарова ПМ 9 мм на учениях в Свердловской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Боевые подразделения российской армии на полигонах Минобороны России в Западном и Центральном военных округах испытали новый перспективный пистолет под мощный патрон 9х21. Об этом "Комсомолке" сообщили в АО "ЦНИИ точного машиностроения" (ТОЧМАШ входит в состав Госкорпорации Ростех) .

"На испытаниях, которые проходили с августа по декабрь текущего года, пистолетный комплекс подвергался воздействию климатических (от + 50 до – 70 градусов по Цельсию) и механических факторов для проверки на соответствие требованиям стойкости (устойчивости, прочности), установленными нормативно-технической документацией заказчика. Также исследовались баллистические характеристики пистолета. Результаты испытаний пистолетного комплекса находятся на рассмотрении государственной комиссии, - сообщили разработчики перспективного оружия для нужд армии и спецподразделений.

Как стало известно "КП" разработчиком пистолета стал перспективный молодой конструктор. Он создал оружие с уникальными баллистическими показателями, которые способно пробивать штатные армейские бронежилеты практически всех армий мира. Личное оружие будет поставляться в боевые подразделения с магазинами на 18 патронов, лазерным целеуказателем, коллиматором, фонариком и глушителем, - сообщили "КП" источники.

В настоящее время на вооружении силовиков есть пистолеты Макарова (ПМ), Стечкина, Сердюкова и Ярыгина. Одни пользователи оружия считают, что этого выбора достаточно. Другие говорят, что маломощный "ПМ" устарел и ждут Стечкин под более мощный патрон.

Кстати, бойцы смогут более тонко использовать "Удава" в своей работе: патроны 9х21 сегодня снаряжаются самыми различными пулями. Патрон к "Удаву" может быть с бронебойной пулей со стальным термоупрочненным подкалиберным сердечником, в многолюдном месте воин сможет использовать малорикошетирующие пули, а в террориста с бомбой можно быстро вывести из строя экспансивными зарядами. Именно последние не оставляют ему ни малейшего шанса на ответные действия.

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