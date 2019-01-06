2019-01-06T13:33:39+03:00
Общество

"Не хочу видеть ксивы, я хочу видеть баттлы!" Виталий Милонов рассказал, как снял клип в защиту рэперов

Депутат Госдумы посочувствовал хип-хоп исполнителям и записал клип в их поддержку [видео]
Александр ДЖУМАЕВЛилия БУЛАТОВА
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Клип начинается с того, что Виталий Милонов узнает новость об очередной отмене концерта рэп-исполнителяКлип начинается с того, что Виталий Милонов узнает новость об очередной отмене концерта рэп-исполнителяФото: скрин с видео
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Депутат Госдумы Виталий Милонов решил не отставать от трендов и вслед за Дмитрием Киселевым зачитал свой рэп. Клип народный избранник снял в защиту молодежных исполнителей, чьи концерты запрещают в российских городах.

- Не хочу быть позером или пропогандистом, но я против того, чтоб запрещали артистов. Не хочу видеть ксивы, я хочу видеть баттлы. Если хотите запретить - я хочу видеть факты, - зачитывает в ролике депутат.

Виталии Милонов - Я Буду Петь Свою Музыку (prod.by CHAIN Barbershop).

О том, почему он решил отстаивать интересы музыкантов именно таким способом, Виталий Милонов рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда".

"Просто пришла в голову идея. Сидели мы с ребятами в барбер-шопе - а они все такие рэперы из себя. И говорят: "А давай мы запишем с тобой рэп?" Минут за 25 записали, еще полчаса поснимали - и получился клип", - рассказал Милонов.

Парламентарий отметил, что в создание клипа не было вложено "ни копейки денег", и все было сделано на энтузиазме. "Зато более-менее искренне", - добавил Милонов. "Поскольку я сам бывший музыкант - только рокер - я понимаю, что те же самые рэперы, которые не попсовые, не закормленные деньгами - они искренние люди. Ну такую музыку они поют. Поэтому мне было проще с ними на одной волне быть", - заключил он.

На вопрос радиоведущей о возможном продолжении творчества Милонов заявил, что получает много самых разных текстов. "Не скрою, есть радикальные, но я не буду петь их никогда. Но если что-то мне лично понравится, искренне - то почему бы и нет", - отметил депутат.

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