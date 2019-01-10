О чем губернаторы шептались за спиной у президента?

8 января в Калининграде, в областном историко-художественном музее, под председательством Владимира Путина прошло совещание по созданию культурно-образовательных комплексов в регионах страны.

Когда я знакомился с итогами этого совещания, мое внимание привлёк снимок: на первом плане - президент, а за его спиной... два губернатора: Приморья - Олег Кожемяко, и Калининградской области - Антон Алиханов... Судя по выражению их лиц, они о чем-то увлечённо шептались. Мне стало интересно: о чем? И я провёл своё собственное расследование...

До Кожемяко сразу дозвониться не удалось - он как раз летел к себе во Владивосток. Поэтому сначала записал «показания» Алиханова.

ЗВОНОК В КАЛИНИНГРАД

Антон Алиханов - «Комсомолке»:

«Ни о чем страшном не говорили»

Антон Алиханов: «Дайте вспомнить, чтобы не соврать. Ни о чем страшном не шептались» 00:00 00:00

- Антон Андреевич, так о чем вы шептались?

- Сейчас попытаюсь вспомнить, чтобы не соврать. (смеется) Мы обсуждали какие-то технические моменты проекта. Олег Николаевич руководит Приморьем. Приморье немножко больше в этой теме по срокам. Они занимаются этим уже несколько лет…

- А можно поконкретнее - какой проект?

- У них филиал Мариинки уже есть. Это была такая первая проба, из которой проект и вырос. Приморье было зачинателем. И вот я консультировался с Олегом Николаевичем – как раз по этому проекту. Там, помимо стройки, много важных вещей, связанных с профессионалами, с подготовкой, с обучением... Мы говорили, что учебу и набор специалистов - из тех, кто уже живет в регионе, надо начинать уже сейчас, до начала строек. Потому что к моменту открытия комплекса мы уже должны быть во всеоружии.

- Когда у вас уже будет своя большая сцена?

- У нас будет филиал Большого театра в Калининграде. Президент озвучил сроки - 1 сентября 2020 года должны будем культурно-образовательные комплексы запустить. А музейные и театральные – не позднее 2023 года.

- Что будет включать ваш комплекс?

- Там будет и хореографическая академия, и музыкальная школа, и высшая школа музыкального и театрального искусства. Общежитие, жилой блок для солистов театров, для преподавателей… Так что - ничего страшного не обсуждали, о чем нельзя было бы сказать.

- А почему шёпотом-то?

- Потому что президенту докладывал, по-моему, Сергей Цивилев (губернатор Кемеровской области. - А.Г.) в этот момент.

ЗВОНОК ВО ВЛАДИВОСТОК

Олег Кожемяко - «Комсомолке»:

"Шептались, потому что громко говорить было неудобно - люди кругом!"

О чем Алиханов и Кожемяко в Калининграде шептались за спиной у президента? Олег Кожемяко: «Шептались, потому что громко говорить было неудобно - люди кругом» 00:00 00:00

- Олег Николаевич - ваша версия, только честно...

- Ага.

- Так о чем вы шептались с Алихановым за спиной у президента?

- О том, что в ближайшее время начнётся Всероссийский Театральный марафон, который 18 января стартует во Владивостоке, а финиширует в Калининграде. (В нем примут участие около 100 театров.- А.Г.) То есть - этот марафон пройдёт через всю страну. Вот...

- Ага...

- Ещё - о том, что у нас много общего - у наших регионов, и нам надо плотнее работать. Наши центры сейчас - выставочные, театральные, музыкальные будут активно строится. Поэтому договаривались о сотрудничестве.

- Вы впервые с Алихановым встретились?

- Да.

- Какое впечатление?

- Ну, хороший молодой парень. Энергичный.

- Ясно. А почему вы шепотом-то разговаривали? Вот свидетели утверждают...

- (смеётся) Потому что рядом были люди. Чтобы им не помешать.

ВЫВОД ОБОЗРЕВАТЕЛЯ "КП"

- Ясно... Ну, в принципе - все сходится. На этом мы своё "расследование" заканчиваем. Желаем вам и Алиханову удачи.

- Давай, пока...

КСТАТИ

Первые культурно-образовательные центры, о которых Путин говорил на совещании во вторник, должны появиться не только в Калининграде и Владивостоке, но ещё в Севастополе и Кемерове.