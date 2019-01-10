О чем губернаторы шептались за спиной у президента?
8 января в Калининграде, в областном историко-художественном музее, под председательством Владимира Путина прошло совещание по созданию культурно-образовательных комплексов в регионах страны.
Когда я знакомился с итогами этого совещания, мое внимание привлёк снимок: на первом плане - президент, а за его спиной... два губернатора: Приморья - Олег Кожемяко, и Калининградской области - Антон Алиханов... Судя по выражению их лиц, они о чем-то увлечённо шептались. Мне стало интересно: о чем? И я провёл своё собственное расследование...
До Кожемяко сразу дозвониться не удалось - он как раз летел к себе во Владивосток. Поэтому сначала записал «показания» Алиханова.
ЗВОНОК В КАЛИНИНГРАД
Антон Алиханов - «Комсомолке»:
«Ни о чем страшном не говорили»
Антон Алиханов: «Дайте вспомнить, чтобы не соврать. Ни о чем страшном не шептались»
- Антон Андреевич, так о чем вы шептались?
- Сейчас попытаюсь вспомнить, чтобы не соврать. (смеется) Мы обсуждали какие-то технические моменты проекта. Олег Николаевич руководит Приморьем. Приморье немножко больше в этой теме по срокам. Они занимаются этим уже несколько лет…
- А можно поконкретнее - какой проект?
- У них филиал Мариинки уже есть. Это была такая первая проба, из которой проект и вырос. Приморье было зачинателем. И вот я консультировался с Олегом Николаевичем – как раз по этому проекту. Там, помимо стройки, много важных вещей, связанных с профессионалами, с подготовкой, с обучением... Мы говорили, что учебу и набор специалистов - из тех, кто уже живет в регионе, надо начинать уже сейчас, до начала строек. Потому что к моменту открытия комплекса мы уже должны быть во всеоружии.
- Когда у вас уже будет своя большая сцена?
- У нас будет филиал Большого театра в Калининграде. Президент озвучил сроки - 1 сентября 2020 года должны будем культурно-образовательные комплексы запустить. А музейные и театральные – не позднее 2023 года.
- Что будет включать ваш комплекс?
- Там будет и хореографическая академия, и музыкальная школа, и высшая школа музыкального и театрального искусства. Общежитие, жилой блок для солистов театров, для преподавателей… Так что - ничего страшного не обсуждали, о чем нельзя было бы сказать.
- А почему шёпотом-то?
- Потому что президенту докладывал, по-моему, Сергей Цивилев (губернатор Кемеровской области. - А.Г.) в этот момент.
ЗВОНОК ВО ВЛАДИВОСТОК
Олег Кожемяко - «Комсомолке»:
"Шептались, потому что громко говорить было неудобно - люди кругом!"
О чем Алиханов и Кожемяко в Калининграде шептались за спиной у президента? Олег Кожемяко: «Шептались, потому что громко говорить было неудобно - люди кругом»
- Олег Николаевич - ваша версия, только честно...
- Ага.
- Так о чем вы шептались с Алихановым за спиной у президента?
- О том, что в ближайшее время начнётся Всероссийский Театральный марафон, который 18 января стартует во Владивостоке, а финиширует в Калининграде. (В нем примут участие около 100 театров.- А.Г.) То есть - этот марафон пройдёт через всю страну. Вот...
- Ага...
- Ещё - о том, что у нас много общего - у наших регионов, и нам надо плотнее работать. Наши центры сейчас - выставочные, театральные, музыкальные будут активно строится. Поэтому договаривались о сотрудничестве.
- Вы впервые с Алихановым встретились?
- Да.
- Какое впечатление?
- Ну, хороший молодой парень. Энергичный.
- Ясно. А почему вы шепотом-то разговаривали? Вот свидетели утверждают...
- (смеётся) Потому что рядом были люди. Чтобы им не помешать.
ВЫВОД ОБОЗРЕВАТЕЛЯ "КП"
- Ясно... Ну, в принципе - все сходится. На этом мы своё "расследование" заканчиваем. Желаем вам и Алиханову удачи.
- Давай, пока...
КСТАТИ
Первые культурно-образовательные центры, о которых Путин говорил на совещании во вторник, должны появиться не только в Калининграде и Владивостоке, но ещё в Севастополе и Кемерове.