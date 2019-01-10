2019-01-10T10:58:25+03:00
Происшествия

Сотрудники ФСБ изъяли в московском сугробе 43 кило героина

Мигранты хранили наркотики в столичном лесном массиве [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments2
Из незаконного оборота изъято не менее 43 кг героинаИз незаконного оборота изъято не менее 43 кг героинаФото: Оперативная съемка
Изменить размер текста:

Оперативники ФСБ России вышли на след трансграничной этнической преступной группировки. Им удалось ликвидировать контрабандный канал поставок особо крупных партий героина в Россию из стран Центральной Азии.

"Принятыми мерами установлены активные члены организованной группы – граждане нескольких государств, определено их ролевое участие в незаконных операциях с наркотическим средством, запрещенным к обороту. Несмотря на то, что наркодельцы осуществляли передачу наркотика в ночное время суток на территории столичного лесного массива, а также применяли различные ухищрения, все они были задержаны", - сообщили "Комсомолке" в ЦОС ФСБ России.

В ведомстве отметили, что на заключительной стадии операции все активные члены разрабатываемой преступной группы были задержаны, а из незаконного оборота изъято не менее 43 кг героина.

Мигрантов взяли под стражу и отправили на допрос в Следственное управление ФСБ России. Фигурантов этого уголовного дела теперь ждет пожизненное заключение.

Сотрудники ФСБ изъяли в московском сугробе 43 кило героина.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр БОЙКО

 
Читайте также
«Он меня не душил»: ребенок, по обвинению которого судят школьного директора, признался в обмане
Отставного офицера и бывшего руководителя школы обвинили в тяжком преступлении. Подсудимый уверяет, что невиновен. Теперь на его стороне и школьник, объявленный потерпевшим
Александр Куренной: Франция экстрадировала экс-министра Подмосковья, требовавшего признать его «политическим беженцем»
Официальный представитель Генпрокуратуры России рассказал «Комсомолке» о том, как бывшего вице-премьера Московской области, который нанес ущерб на миллиарды и сбежал из страны, отправили обратно, на родину
Новости 24
Астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе
Тоннель в столичном Тушино затопило из-за провала грунта
Fiat выплатит в США не менее $700 млн по искам "дизельного скандала"
Ким Чен Ын пригласил Си Цзиньпина в Пхеньян с ответным визитом
В ЦАР допускают размещение российской военной базы
В ВКС заявили, что военный спутник "Космос-2430" был сведен с орбиты планово
Украинский военный придумал, как «прорваться» в Азовское море
На президентских выборах в ДР Конго победил Феликс Чисикеди
В Германии бастуют сотрудники служб безопасности трех аэропортов
В Ростехе назвали надуманной проблему нехватки композитов для самолета МС-21
Принадлежности для инсулиновых инъекций будут выдаваться бесплатно
Акула покусала двух женщин у побережья Австралии
Причины появления отверстия в обшивке "Союза" назовут в ближайшие недели
Жена владельца Amazon после развода может стать самой богатой женщиной в мире
В Подмосковье двухлетний ребенок выпал из окна на пятом этаже и выжил
В Таиланде умерла туристка из России
Погода в Москве на 10 января 2019 года: в городе немного потеплеет
Япония намерена вести переговоры о мирном договоре с РФ в спокойной обстановке
Российский военный спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
Временный глава Пентагона нецензурно высказался об истребителях F-35
Сайт посольства США в России не обновляется из-за «шатдауна»
Ким Чен Ын пообещал Си Цзиньпину постараться, чтобы его вторая встреча с Трампом принесла хорошие результаты
Эрдоган объявил «войну» пластиковым пакетам, призвав заменить их авоськами из конопли
Депутат Верховной Рады: Украинцев обрекли на замерзание
В Иране арестовали американца Майкла Уайта