Сотрудники ФСБ изъяли в московском сугробе 43 кило героина.

Оперативники ФСБ России вышли на след трансграничной этнической преступной группировки. Им удалось ликвидировать контрабандный канал поставок особо крупных партий героина в Россию из стран Центральной Азии.

"Принятыми мерами установлены активные члены организованной группы – граждане нескольких государств, определено их ролевое участие в незаконных операциях с наркотическим средством, запрещенным к обороту. Несмотря на то, что наркодельцы осуществляли передачу наркотика в ночное время суток на территории столичного лесного массива, а также применяли различные ухищрения, все они были задержаны", - сообщили "Комсомолке" в ЦОС ФСБ России.

В ведомстве отметили, что на заключительной стадии операции все активные члены разрабатываемой преступной группы были задержаны, а из незаконного оборота изъято не менее 43 кг героина.

Мигрантов взяли под стражу и отправили на допрос в Следственное управление ФСБ России. Фигурантов этого уголовного дела теперь ждет пожизненное заключение.