Аэрофлот вошел в пятерку самых пунктуальных авиакомпаний мира

Аэрофлот занял второе место в Европе и пятое в мире по пунктуальности полетов. Данные за 2018 год обобщило ведущее британское авиационное издание FlightGlobal.

Рейтинг FlightStats On-Time Performance Service считается самым авторитетным и объективным в отрасли. В его основе — анализ больше 120 тысяч авиарейсов, мониторинг которых ведется в режиме реального времени.

В 2018 году, согласно данным исследования, Аэрофлот точно по расписанию выполнил 82,98 процентов полетов. Это один из лучших показателей в мире. Среди европейских перевозчиков превзойти его смогла только нидерландская KLM.

- Аэрофлот непрерывно совершенствует качество сервиса, — подчеркнул генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. — Наша компания прилагает все усилия для того, чтобы путешествие прошло максимально комфортно и пунктуально. Самый полный учет потребностей пассажира, внимание к деталям на всех этапах обслуживания - наш приоритет при оказании услуг.

Добиться таких выдающихся показателей пунктуальности позволило строгое выполнение правил посадки на рейс и правил перевозки багажа. В ближайшее время российская авиакомпания будет применять современные цифровые технологии. В частности, в планах использовать биометрический контроль, что существенно ускорит прохождение пассажиром предполетных процедур в аэропорту.