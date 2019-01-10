Николай Дроздов после выписки из больницы вернется в эфир

81-летний Николай Дроздов в начале января попал в больницу с переломом ребер. Ведущий программы «В мире животных» неудачно упал во время утренней зарядки, выполняя одно из упражнений. В итоге все новогодние праздники Николай Николаевич провел в больнице (операции не понадобилось, но телеведущий проходил необходимые процедуры). «Лечение идет хорошо, готовлюсь к выписке», - сообщил нам легендарный ведущий, поблагодарив за пожелания скорейшего выздоровления.

После перелома двух ребер, телеведущий идет на поправку - выписка запланирована на начало следующей недели. Уже 16 января на канале «Карусель» мы увидит новый выпуск программы «В мире животных». На следующей неделе Николай Дроздов планирует приступить к съемкам очередных выпусков телепередачи. Напомним, что последние годы Николай Николаевич ведет программу с соведущим 16-летним Алексеем Лапиным.

«Так как я не хочу, чтобы программа «В мире животных» загнулась, у меня появился соведущий. Через некоторое время полностью отойду в сторону и буду наблюдать, как работает мой ученик Алеша Лапин...» - рассказывал в интервью «Комсомольской правде» Николай Дроздов.

В больнице Николая Николаевича навещали супруга, дочь, внуки и друзья. Впечатлениями от встречи с Дроздовым в социальных сетях поделился художник Никас Сафронов. «Вместе с писателем-сатириком Анатолием Трушкиным навестили в больнице нашего общего друга (а ещё, между прочим, он мой кум) - самого главного зоолога страны, неповторимого Николая Николаевича Дроздова.

Сколько лет дружу с этим уникальным человеком, не устаю поражаться его жизнерадостности и стойкости. Его пытались затоптать дикие слоны, кусали ядовитые змеи, на него нападали африканские носороги - а он продолжает любить их восторженной любовью. Вот и сейчас: попасть на больничную койку в новогодние праздники - не самое приятное приключение. А Николай Николаевич неизменно шутит и всех своих гостей заражает необыкновенным дроздовским оптимизмом...»