В Москве пропал поэт Валентин Хрупов

Вечером 9 января в столичном регионе пропал поэт Валентин Хрупов. 31-летний выпускник Литинститута поехал из своей квартиры в подмосковной Балашихе в район станции метро Тульская, чтобы купить редкое лекарство, которое продают только в этом месте.

С тех пор он не отвечал на звонки, телефон не доступен, «последний раз был онлайн 9 января в 21:52», — гласит его страница вконтакте. Что хуже всего, получасом ранее на своей «стене» в той же соцсети поэт оставил сообщения крайне депрессивного характера: «И посмертого стиха не получится, не тот настрой», — вот самая последняя запись.

Глупый розыгрыш — или… нечто худшее? По словам родных, Хрупов страдает биполярным расстройством психики и легко мог попасть в беду:

— Сегодня [10 января] в 10 вечера он должен был улетать к себе на малую родину в Красноярск по заранее купленному билету, «уходить в загул» в такой момент просто не стал бы, — рассказала нам жена пропавшего, известный поэт Дана Курская. — Из-за своего диагноза Валентин страдает дезориентацией в пространстве и может совершать безотчётные поступки. При этом ему нельзя пить алкоголь: в сочетании с сильнодействующими лекарствами, которые Валентин принимает, это может привести к тяжёлому исходу. Такое уже случалось ранее — и тогда его несколько дней откачивали врачи. Мы обзвонили все московские больницы и морги, парня нигде нет. Что хуже всего, он мог в полубессознательном состоянии уехать куда-нибудь в Подмосковье на электричке, и тогда вообще не понятно, где его искать.

Родные поэта уже подали заявление о пропаже в органы внутренних дел Балашихи (там прописан Хрупов), подключились волонтёры поисковой организации «Лиза Алерт». Все надеются, что молодой человек всё-таки найдётся и встретит Старый новый год дома.