2019-01-10T15:55:57+03:00
Общество

«Зайцев» не будут высаживать из общественного транспорта

Такое предложение внесло Министерство транспорта в правительство
Софья РУЧКО
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Если закон будет принят, то логично будет вообще отменить плату за проезд для несовершеннолетнихЕсли закон будет принят, то логично будет вообще отменить плату за проезд для несовершеннолетнихФото: Евгения ГУСЕВА
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Поводом послужили многочисленные жалобы на принципиальных контролеров. Из недавнего: в Новокузнецке 11-летнего ребенка выгнали из маршрутки на 35-градусный мороз, в Тюмени аналогичная ситуация произошла в январскую стужу с 12-летней девочкой, которой не хватило 5 рублей на билет.

- Минтранс России разделяет вашу озабоченность по данному вопросу, – ответил министр транспорта Евгений Дитрих депутату Антону Горелкину. Тот отправил в ведомство соответствующий запрос с просьбой как-то изменить ситуацию с «зайчатами».

Евгений Дитрих рассказал, что соответствующий законопроект представлен в правительство: Минтранс предлагает запретить высаживать безбилетных пассажиров, если это станет угрозой их жизни и здоровью.

– Проект предполагает недопустимость высадки не только детей, но и любых пассажиров без билета, – уточнили в министерстве.

Какие ситуации можно трактовать как опасные? Пока конкретики здесь нет. Конечно, это могут быть не только морозы, но и сильная жара. Или позднее время суток в том случае, когда автобус ходит в этой местности раз в час. А в варианте с детьми - вообще любые. Оказавшийся на незнакомой остановке без взрослого ребенок автоматически подвергается риску.

Контролеров, которые нарушат запрет, будут наказывать. Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков говорит, что их можно привлекать и к уголовной ответственности (статья «Оставление в опасности»).

Законопроект о безбилетниках разрабатывается давно. Еще год назад Минтранс выступал с этим предложением. Но пока на федеральном уровне никаких изменений. Запрет на высадку детей из транспорта действует только в Московской, Свердловской и Челябинской областях.

Если закон будет принят, то логично будет вообще отменить плату за проезд для несовершеннолетних - зачем платить, если все равно доедешь до нужной остановки? И самое забавное, если нововведением воспользуются взрослые. Под страхом уголовной отвественности вряд ли высадят из автобуса даже бородатого амбала, если он назовется 17-летним. Покрасней мере, при покупке пива, паспорт у таких спрашивают всегда.

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