2019-01-10T15:54:39+03:00
В мире

В перерывах между перестрелками «король наркобаронов» Эль Чапо просил жену о новых трусах

ФБР взломало интимную переписку известного латиноамериканского мафиозо
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
Поделиться:
Эль Чапо удалось поймать с помощью программиста из КолумбииЭль Чапо удалось поймать с помощью программиста из КолумбииФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Главаря крупнейшего мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана Лоэра по прозвищу Эль Чапо удалось поймать с помощью программиста из Колумбии. Как сообщает газета New York Times, IT-специалист по имени Кристиан Родригес был нанят наркобароном для налаживания защищенного канала связи. Но в 2010 году ФБР смогло завербовать мужчину. Тот передал агентам ключи шифрования, а сервера были перенесены из Канады в Нидерланды - спецслужбы этой страны сотрудничали с ФБР (самому Эль Чапо объяснили, что так якобы нужно «для безопасности»).

БЫЛИ ПЕРЕХВАЧЕНЫ СОТНИ СООБЩЕНИЙ И ЗВОНКОВ

Чего только за годы слежки не узнали ФБРовцы: и о передвижении многотонных партий наркотиков, и о коррумпированных полицейских и чиновниках, покрывавших Эль Чапо. Не менее интересны были и переговоры наркобарона с женой и любовницей.

СЛИШКОМ СИЛЬНО ПОЛАГАЛСЯ НА ЖЕНЩИН

Как пишут журналисты, Гусман Лоэра в переписках с женщинами предстал перед агентами ФБР не только жестоким и коварным наркодилером, но и человеком, любившим смешивать секс, семью и бизнес. В телефонных беседах с женой Эммой, Эль Чапо умилялся их дочками-близнецами, а затем мгновенно переключался на обсуждение того, сколько его людей было убито в перестрелке.

На судебном заседании по делу о наркокартеле «Синалоа» агент ФБР вслух зачитал сообщение, в котором Эль Чапо рассказал жене о том, как ему удалось избежать полицейского рейда в одном из его убежищ. «О, любимый, это ужасно», - ответила она. Затем агент прочитал забавные сообщения Лоэра, в которых он попросил супругу отправить ему краску для усов, а также нижнее белье, шампунь и лосьон для бритья.

ЛЮБОВНИЦА И ПАРТНЕР ПО БИЗНЕСУ

Шпионская программа под названием FlexiSPY была установлены не только на телефон Эль Чапо и его жены, но и на телефон любовницы - Августины Кабанильяс Акосты.

«Как идут продажи?» - писал он ей в 2012 году.

«О, все работают, как занятые пчелы, - отвечала Акоста. - Безостановочно, любовь моя».

Слушания по делу 61-летнего наркобарона, чьё «нажитое честным путём» состояние одно время оценивалось в миллиард долларов, продолжаются в американском суде до сих пор.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%
Порошенко уличили в незаконном присвоении Филарету звания Героя Украины
В Британии задержан водитель грузовика, пытавшийся провезти в страну 27 мигрантов
Визит лидера ХАМАС в Москву отложен на неопределенный срок
Россия передала Лаосу партию самолетов Як-130
Додон заявил, что санкции России против Украины повлияют на Молдавию
Причина затопления Тушинского тоннеля: власти Москвы рассказали, что могло привести к ЧП
Спецпосланник ООН по Йемену посетит Москву с официальным визитом
МИД РФ прорабатывает вопрос консультаций с США по ДРСМД
В Китае мужчина продал почку ради iPhone
Съемки четвертой части "Стартрека" отложены на неопределенный срок
Движение по Волоколамскому шоссе в Москве восстановят к пятнице
Турция не пойдет на навязываемые США условия по вопросу поставок С-400
В шахте лифта одного из домов Москвы обнаружены человеческие останки
Ученые: общение продлевает жизнь
В Госдуму внесен законопроект, налагающий вето на передачу Курил Японии
В России увеличился размер "возрастной" надбавки к пенсии
Кот британского искусствоведа испортил картину XVII века
Астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе
Тоннель в столичном Тушино затопило из-за провала грунта
Fiat выплатит в США не менее $700 млн по искам "дизельного скандала"
Ким Чен Ын пригласил Си Цзиньпина в Пхеньян с ответным визитом
В ЦАР допускают размещение российской военной базы