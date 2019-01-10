В перерывах между перестрелками «король наркобаронов» Эль Чапо просил жену о новых трусах

Главаря крупнейшего мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана Лоэра по прозвищу Эль Чапо удалось поймать с помощью программиста из Колумбии. Как сообщает газета New York Times, IT-специалист по имени Кристиан Родригес был нанят наркобароном для налаживания защищенного канала связи. Но в 2010 году ФБР смогло завербовать мужчину. Тот передал агентам ключи шифрования, а сервера были перенесены из Канады в Нидерланды - спецслужбы этой страны сотрудничали с ФБР (самому Эль Чапо объяснили, что так якобы нужно «для безопасности»).

БЫЛИ ПЕРЕХВАЧЕНЫ СОТНИ СООБЩЕНИЙ И ЗВОНКОВ

Чего только за годы слежки не узнали ФБРовцы: и о передвижении многотонных партий наркотиков, и о коррумпированных полицейских и чиновниках, покрывавших Эль Чапо. Не менее интересны были и переговоры наркобарона с женой и любовницей.

СЛИШКОМ СИЛЬНО ПОЛАГАЛСЯ НА ЖЕНЩИН

Как пишут журналисты, Гусман Лоэра в переписках с женщинами предстал перед агентами ФБР не только жестоким и коварным наркодилером, но и человеком, любившим смешивать секс, семью и бизнес. В телефонных беседах с женой Эммой, Эль Чапо умилялся их дочками-близнецами, а затем мгновенно переключался на обсуждение того, сколько его людей было убито в перестрелке.

На судебном заседании по делу о наркокартеле «Синалоа» агент ФБР вслух зачитал сообщение, в котором Эль Чапо рассказал жене о том, как ему удалось избежать полицейского рейда в одном из его убежищ. «О, любимый, это ужасно», - ответила она. Затем агент прочитал забавные сообщения Лоэра, в которых он попросил супругу отправить ему краску для усов, а также нижнее белье, шампунь и лосьон для бритья.

ЛЮБОВНИЦА И ПАРТНЕР ПО БИЗНЕСУ

Шпионская программа под названием FlexiSPY была установлены не только на телефон Эль Чапо и его жены, но и на телефон любовницы - Августины Кабанильяс Акосты.

«Как идут продажи?» - писал он ей в 2012 году.

«О, все работают, как занятые пчелы, - отвечала Акоста. - Безостановочно, любовь моя».

Слушания по делу 61-летнего наркобарона, чьё «нажитое честным путём» состояние одно время оценивалось в миллиард долларов, продолжаются в американском суде до сих пор.