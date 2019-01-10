Подтопление Тушинского тоннеля: какими будут маршруты общественного транспорта

В столичной Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют автомобилистам временно отказаться от использования личного транспорта и пользоваться общественным. Виной тому авария на участке Канала имени Москвы, которая произошла в четверг, 10 января.

- В Московскую область по Волоколамскому шоссе движение организовано по встречной полосе от эстакады в районе улицы Академика Курчатова до стадиона «Спартак». Далее по своей полосе. В центр движение по Волоколамскому шоссе временно приостановлено, - сообщили «КП» в ЦОДД Москвы.

Изменения коснулись и общественного транспорта: автобусов и троллейбусов. А вот метро и электрички и трамваи работают в штатном режиме. Для удобства пассажиров в объезд Волоколамского шоссе затушены дополнительные маршруты автобусов.

В район Митино: от метро «Тушинская» – автобусы № 2, 210, 266, 400т, 614, 930; от метро «Сходненская» – автобусы № 267, 400к; от метро «Речной вокзал» – автобус № 451.

В район Тушино: от метро «Сокол» – трамвай № 6; от метро «Сходненская» – трамвай № 6, троллейбус № 70к, автобусы № 43, 96, 212, 267, 400к.