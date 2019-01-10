2019-01-10T16:52:29+03:00
Спорт

Плата за отъезд: «Спартаку» дорого обходятся увольнения своих же игроков

Трансферы "Спартака" в зиму 2019 года не могут не вызывать вопросы
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Александр Самедов покидает ряды игроков столичного Спартака.Александр Самедов покидает ряды игроков столичного Спартака.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Московский «Спартак» в январе начал чистку рядов. Но каждое увольнение дорого бьет по карману владельцев клуба. За последние месяцы на то, чтобы расстаться с неугодными фигурами, в команде потратили несколько миллионов евро. Кто за все это платит?

Минус четыре игрока и 3 млн евро

Год «Спартак» начал с ожидаемого сообщения: команду покидает ряд игроков. В список уволенных попали 34-летний Александр Самедов, 31-летний Ивелин Попов, 31-летний Роман Еременко, 26-летний Марко Петкович. Но у каждого с клубом были контракты. Чтобы расторгнуть с ними контракты досрочно, надо было заплатить компенсации. В итоге, по сообщениям СМИ, Самедов получил 900 тысяч евро отступных, то есть зарплату за полгода. Но почему игрока не оставили в команде? Ведь все равно же деньги ему заплатили? Неужели он не мог бы, выходя на замену, хоть немного помочь «Спартаку»? На эти вопросы нет ответа.

Ивелину Попову должны перечислить 400 тысяч евро отступных. Еременко ушел без денег, а сколько заплатили Петковичу, покупка которого с самого начала выглядела очень сомнительно, пока неизвестно. Прибавьте к этим суммам 1,5 млн евро той компенсации, что «Спартак» заплатил отправленному в отставку Массимо Каррере, не забудьте, что клуб недавно уволил других своих тренеров, а так же заплатил 500 тысяч «Арсеналу», чтобы пригласить на пост рулевого команды Олега Кононова, и получите что на расставания красно-белые потратили более 3 млн. евро. отступных.

Ивелин Попов получит от Спартака 400 тысяч евро за расторжение контракта. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ивелин Попов получит от Спартака 400 тысяч евро за расторжение контракта.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Красно-белый бизнес

Зато у «Спартака» есть уже и приобретения. Еще до Нового года клуб купил бразильского защитника Лукаса за 7 млн евро. А сейчас взял у «Ростова» обратно своего собственного воспитанника Аяза Гулиева. И эта сделка вызывает много вопросов к прежним и нынешним менеджерам красно-белого клуба. Полгода назад «Спартак» сам продал Гулиева за 500 тысяч в «Ростов», прошло полгода, и сейчас они же платят вдвое больше - 1 млн евро! И если бы летом спартаковцы не отдали своего воспитанника и продлили тогда с ним контракт, то сэкономили бы и на зарплате. А так получилось, что на одном таком трансфере клуб потерял 1,5-2 млн. евро. Слишком шикарно по нынешним временам.

Презентация бразильского защитника Айртона Лукаса на сайте Спартака.

Презентация бразильского защитника Айртона Лукаса на сайте Спартака.

А кто за все платит?

Тем временем постепенно наступает ясность, кто все-таки владеет «Спартаком». Всегда считалось, что основным акционером самого популярного футбольного клуба страны является Леонид Федун. Но установить это точно не представлялось возможным, так как акции находились во владении офшорных компаний. Но наконец-то «Спартак» вышел из тени, и по подсчетам «Интерфакса» оказалось, что Федун - второй по значимости владелец клуба, и на его счету доля в 32,7%. А у бизнесмена Вагита Алекперова доля чуть больше - 36,7%. Есть у «Спартака» и третий владелец, ему принадлежит 30,56% акций, но кто это - тайна. Хотя, судя по расходам, тоже не бедный человек.

КСТАТИ

«Зенит» продает, «Краснодар» покупает

А чем заняты конкуренты «Спартака»? Там тоже стремятся укрепить свои ряды. «Зенит» вернул из арены аргентинца Ригони из итальянской «Аталанты». Но очень может быть, что питерскому клубу придется продать Паредеса в «Челси» - кто же устоит перед предложением в 40 млн евро?! Идущий на втором месте «Краснодар» приобрел полузащитника сборной Швеции Кристофера Ольссона за 4,9 млн. евро. А ЦСКА продлил контракт с Эрнандесом - тот хоть и редко выходит из больницы, но все равно, видимо, может чем-то помочь армейцам.

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