Как я после праздников жену на час вызывал
После очередного январского отпуска моя квартира была похоже на город Помпеи. Уже после извержения Везувия. О недавнем празднике повсеместно напоминали остатки пищи, прилипшие к мебели, пустые бутылки, выстроенные словно кегли для боулинга, горы немытой посуды. Год Свиньи я встретил с размахом.
И вот 9 января сижу на краешке стула, словно Достоевский возле библиотеки, и грущу. Был бы жив Крамской, он бы с меня ещё одно неутешное горе написал. «Человек после январских праздников...»
Я думаю, ещё пару дней и в моем холостяцком логове завелись бы собаки. Но мне вовремя напомнили об услуге «Жена на час». В Москве, между прочим, пользуется большой популярностью.
- Только проси помоложе, - советовал друг. - А то подсунут пенсионерку, героя труда-стахановца.
Я ещё раз осмотрел своё жилище и с мучительной гримасой полез в интернет искать объявления.
ПЕРВЫЙ! ПЕРВЫЙ! Я 25-Я! ПРИЁМ...
Путь к супружескому счастью лежал через массу проблем. И самая серьёзная - нехватка кадров. После новогоднего кутежа столичных жен расхватали как горячие пирожки. Работа клининговых компаний расписана на два дня вперёд.
Тогда я начал звонить по частным номерам. Наткнулся на бордель. Потом на Людмилу Олеговну, готовую приехать только в конце января (этого года или нет, я не уточнял).
И, наконец, услышал:
- Наша сотрудница будет у вас дома через два часа. Ждите смс.
В сообщении было указано имя моей зазнобушки - «Наталья25». Я решил, что это возраст и буквально ликовал от счастья. Но, на самом деле, в клининговой компании, в которую я дозвонился, очень много Наташ - и чтобы различать их, каждой присвоили номер.
- Ну она хоть русская? - взмолился я в разговоре с менеджером.
- В целом, да, - ответил специалист.
По прейскуранту уборка однокомнатной квартиры обойдется вам минимум в 2,5 тысячи рублей. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Смитюк
Трепать нервы моя новая хозяйка начала ещё до прихода домой. Она позвонила и сказала:
- Это Наташа двадцать пять. Я тут все перепутала и поэтому опоздаю. Часа на полтора.
- А это Паша номер один, - вздохнул я откуда-то из мусорной кучи. - Жду с нетерпением.
Через час она вновь позвонила и поинтересовалась, есть ли у меня «ведерко». А то она забыла.
Как бы сказал Задорнов, смеркалось.
НУ, ЗДРАВСТВУЙ! ЭТО Я...
На ты мы перешли почти сразу. Глупо выкать в нашем положении.
Наталья25 приехала в Москву из Украины на заработки. Вслед за собственной дочерью, которой уже 21. С мужем несколько лет назад развелась. И сейчас пребывает в поиске.
Я с виноватым лицом показал ей квартиру.
- А ты чистоплотный, - на полном серьезе изрекла Наталья. - За час управлюсь.
Как выяснилось, тот, кто вызывает жену на час в Москве, чаще всего доводит своё жилище до состояния собачьей будки. Без шуток. Моя гостья даже показала мне несколько фотографий, которые привели меня в ужас. Электрическая плита (некогда белоснежная) была как будто покрыта мхом. Паркетный пол заляпан как картина абстракциониста. Причём в несколько слоёв. Раковина забита картофельными очистками и окурками.
- Зато живут в центре, - по-свойски, по-домашнему возмущалась Наташка.
Чтобы было удобнее убирать, джинсы хозяйка отважно сняла, оставшись в лосинах.
В моей квартире воцарилась семейная атмосфера. Запахло моющим средством. В телевизоре заработал первый канал. В какой-то передаче песочили одного актёра, который заделал гримерше ребёнка, а воспитывать не хочет.
- Сейчас друзья начнут его защищать, - выжимая тряпку, сказала Наташа.
- Да с жиру бесятся, - ответил я невпопад и, чтобы не мешать, поднял ноги.
НЕ ЖЕНА ТЫ МНЕ БОЛЬШЕ, НЕ ЖЕНА
Постепенно моя берлога стала напоминать человеческое жилище. Рубашки, как и тарелки, сложились в стопочку. Пол перестал липнуть. Бутылки с облегчением осели в мусорные пакеты.
Наталья25 работает на совесть. А потому две с половиной тысячи рублей я отдал ей легко, без стонов. Половина этой суммы достанется компании.
- Ты ещё обязательно встретишь своё счастье, - говорил я собственной жене.
Мы расставались.
Я, правда, думал, что она ещё и поесть приготовит. Но оказалось, что в программу «экспресс» это не входит (поэтому во время вызова советую уточнять перечень услуг).
СКОЛЬКО СТОИТ
Уборка 1-комнатной квартиры - 2499 рублей (экспресс), 3499 рублей (генеральная)
Уборка 2-комнатной квартиры - 2499 рублей (экспресс), 4299 рублей (генеральная)
Уборка 3-комнатной квартиры - 2999 рублей (экспресс), 4999 рублей (генеральная)
Уборка 4-комнатной квартиры - 3499 рублей (экспресс), 5999 рублей (генеральная)
Уборка квартиры площадью свыше 100 квадратных метров (за один метр) - 39 рублей (экспресс), 69 рублей (генеральная)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Мытьё окон (за один квадратный метр) - 249 рублей
Обработка дивана паром - 399 рублей
Химчистка ковра (за один квадратный метр) - 199 рублей
Глажка белья (за каждые 30 минут) - 299 рублей
Мытьё посуды (за каждые 30 минут) - 299 рублей
ВАЖНО
Если вам периодически требуется уборка, лучше заключить договор с клининговой компанией;
убедитесь, что вы застрахованы от краж и в случае воровства со стороны домработницы ущерб должна возместить компания;
после покупки чистящих средств требуйте от помощницы чеки;
на сайте компании должен быть указан ее адрес, опубликованы бланки договоров и платежные документы.