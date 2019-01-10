Как я после праздников жену на час вызывал

После очередного январского отпуска моя квартира была похоже на город Помпеи. Уже после извержения Везувия. О недавнем празднике повсеместно напоминали остатки пищи, прилипшие к мебели, пустые бутылки, выстроенные словно кегли для боулинга, горы немытой посуды. Год Свиньи я встретил с размахом.

И вот 9 января сижу на краешке стула, словно Достоевский возле библиотеки, и грущу. Был бы жив Крамской, он бы с меня ещё одно неутешное горе написал. «Человек после январских праздников...»

Я думаю, ещё пару дней и в моем холостяцком логове завелись бы собаки. Но мне вовремя напомнили об услуге «Жена на час». В Москве, между прочим, пользуется большой популярностью.

- Только проси помоложе, - советовал друг. - А то подсунут пенсионерку, героя труда-стахановца.

Я ещё раз осмотрел своё жилище и с мучительной гримасой полез в интернет искать объявления.

ПЕРВЫЙ! ПЕРВЫЙ! Я 25-Я! ПРИЁМ...

Путь к супружескому счастью лежал через массу проблем. И самая серьёзная - нехватка кадров. После новогоднего кутежа столичных жен расхватали как горячие пирожки. Работа клининговых компаний расписана на два дня вперёд.

Тогда я начал звонить по частным номерам. Наткнулся на бордель. Потом на Людмилу Олеговну, готовую приехать только в конце января (этого года или нет, я не уточнял).

И, наконец, услышал:

- Наша сотрудница будет у вас дома через два часа. Ждите смс.

В сообщении было указано имя моей зазнобушки - «Наталья25». Я решил, что это возраст и буквально ликовал от счастья. Но, на самом деле, в клининговой компании, в которую я дозвонился, очень много Наташ - и чтобы различать их, каждой присвоили номер.

- Ну она хоть русская? - взмолился я в разговоре с менеджером.

- В целом, да, - ответил специалист.

По прейскуранту уборка однокомнатной квартиры обойдется вам минимум в 2,5 тысячи рублей. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Смитюк

Трепать нервы моя новая хозяйка начала ещё до прихода домой. Она позвонила и сказала:

- Это Наташа двадцать пять. Я тут все перепутала и поэтому опоздаю. Часа на полтора.

- А это Паша номер один, - вздохнул я откуда-то из мусорной кучи. - Жду с нетерпением.

Через час она вновь позвонила и поинтересовалась, есть ли у меня «ведерко». А то она забыла.

Как бы сказал Задорнов, смеркалось.

НУ, ЗДРАВСТВУЙ! ЭТО Я...

На ты мы перешли почти сразу. Глупо выкать в нашем положении.

Наталья25 приехала в Москву из Украины на заработки. Вслед за собственной дочерью, которой уже 21. С мужем несколько лет назад развелась. И сейчас пребывает в поиске.

Я с виноватым лицом показал ей квартиру.

- А ты чистоплотный, - на полном серьезе изрекла Наталья. - За час управлюсь.

Как выяснилось, тот, кто вызывает жену на час в Москве, чаще всего доводит своё жилище до состояния собачьей будки. Без шуток. Моя гостья даже показала мне несколько фотографий, которые привели меня в ужас. Электрическая плита (некогда белоснежная) была как будто покрыта мхом. Паркетный пол заляпан как картина абстракциониста. Причём в несколько слоёв. Раковина забита картофельными очистками и окурками.

- Зато живут в центре, - по-свойски, по-домашнему возмущалась Наташка.

Чтобы было удобнее убирать, джинсы хозяйка отважно сняла, оставшись в лосинах.

В моей квартире воцарилась семейная атмосфера. Запахло моющим средством. В телевизоре заработал первый канал. В какой-то передаче песочили одного актёра, который заделал гримерше ребёнка, а воспитывать не хочет.

- Сейчас друзья начнут его защищать, - выжимая тряпку, сказала Наташа.

- Да с жиру бесятся, - ответил я невпопад и, чтобы не мешать, поднял ноги.

НЕ ЖЕНА ТЫ МНЕ БОЛЬШЕ, НЕ ЖЕНА

Постепенно моя берлога стала напоминать человеческое жилище. Рубашки, как и тарелки, сложились в стопочку. Пол перестал липнуть. Бутылки с облегчением осели в мусорные пакеты.

Наталья25 работает на совесть. А потому две с половиной тысячи рублей я отдал ей легко, без стонов. Половина этой суммы достанется компании.

- Ты ещё обязательно встретишь своё счастье, - говорил я собственной жене.

Мы расставались.

Я, правда, думал, что она ещё и поесть приготовит. Но оказалось, что в программу «экспресс» это не входит (поэтому во время вызова советую уточнять перечень услуг).

СКОЛЬКО СТОИТ

Уборка 1-комнатной квартиры - 2499 рублей (экспресс), 3499 рублей (генеральная)

Уборка 2-комнатной квартиры - 2499 рублей (экспресс), 4299 рублей (генеральная)

Уборка 3-комнатной квартиры - 2999 рублей (экспресс), 4999 рублей (генеральная)

Уборка 4-комнатной квартиры - 3499 рублей (экспресс), 5999 рублей (генеральная)

Уборка квартиры площадью свыше 100 квадратных метров (за один метр) - 39 рублей (экспресс), 69 рублей (генеральная)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Мытьё окон (за один квадратный метр) - 249 рублей

Обработка дивана паром - 399 рублей

Химчистка ковра (за один квадратный метр) - 199 рублей

Глажка белья (за каждые 30 минут) - 299 рублей

Мытьё посуды (за каждые 30 минут) - 299 рублей

ВАЖНО

Если вам периодически требуется уборка, лучше заключить договор с клининговой компанией;

убедитесь, что вы застрахованы от краж и в случае воровства со стороны домработницы ущерб должна возместить компания;

после покупки чистящих средств требуйте от помощницы чеки;

на сайте компании должен быть указан ее адрес, опубликованы бланки договоров и платежные документы.