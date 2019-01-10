2019-01-10T18:44:07+03:00
Общество

Распоряжение о передаче РПЦ Исаакиевского собора утратило силу

Новую заявку церковь пока не подала
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Вид на Исаакиевский собор Санкт-Петербурга.Вид на Исаакиевский собор Санкт-Петербурга.Фото: Александр ГЛУЗ
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Решение властей Санкт-Петербурга о возможной передаче знаменитого Исаакиевского собора Русской православной церкви утратило силу из-за истекшего времени. Документ был подписан 30 декабря 2016 года, и в течение двух лет РПЦ должна была подать соответствующую заявку. Однако этого не произошло.

Как пояснили в комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга, если ее все-таки подадут, то вопрос будут решать в "установленном порядке".

Напомним, архитектурный шедевр Монферрана, открытый в 1858 году, находится в собственности города, с 1928 года это музей, а с 1990 года в нем стали проводить богослужения. Городские власти планировали передать собор в безвозмездное пользование церкви на 49 лет и без смены юридического статуса. Тогдашний губернатор Георгий Полтавченко обещал, что Исаакий сохранит музейные функции. Однако у музейщиков и части горожан это вызвало волну неудовольствия вплоть до протестных митингов.

-Это не первый случай передачи сооружения, которое является в том числе памятником ЮНЕСКО. Новодевичий монастырь в Москве имеет тот же статус и почему-то никто не протестовал. Просто не было политического подтекста, эту историю не стали использовать в политических целях, - подчеркивал ранее в интервью "КП" официальный спикер РПЦ Владимир Легойда, попутно развеивая всевозможные слухи о том, что сусальное золото якобы будут мыть хозяйственным мылом, музейщиков уволят, а вход в храм сделают платным.

ЗВОНОК В ПЕТЕРБУРГ

Протоиерей Александр ПЕЛИН, председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии:

"Никакого напряжения вокруг этого вопроса не должно было быть"

- Думаю, что священноначалие вправе поступать так, как оно считает нужным, и заявка будет направлена в то время, которое сочтут удобным. Крайне важно сейчас при ее подаче учитывать, что в законе предполагается создание специальных согласительных комиссий, которые должны проработать во всем объеме все имеющиеся вопросы и проблемы. Потому что предшествующим руководством города, к сожалению, такая работа не была проведена, и в результате возникло излишнее напряжение. Этого совершенно не должно было быть. Нужно сформировать группу экспертов на городском или федеральном уровне для обсуждения всех сложных коллизий.

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