«Копейка в копейку»: цены на бензин выросли из-за повышения НДС

Одно из главных событий начала 2019 года — повышение цен на бензин и дизельное топливо. Автомобилисты его же ожидали. Эксперты отмечают, что произошло оно только по одной причине - в связи с решением федерального правительства увеличить налог на добавленную стоимость (НДС) до 20% с 18%.

Напомним, на большой пресс-конференции в конце 2018 года президент России Владимир Путин не исключил роста цен на бензин в начале наступающего года.

«Да, возможна какая-то корректировка (роста цен на нефтепродукты – ред.), связанная с ростом НДС в начале января. Я не думаю, что она будет значительной - в районе 1-1,5%, не более того. А дальше правительство должно будет внимательно следить за тем, что происходит на внутреннем рынке, на мировом рынке», - пояснил глава государства.

«НА 1,7 ПРОЦЕНТА»

Правительство России в начале ноября договорилось с крупнейшими вертикально интегрированными нефтяными компаниями, в том числе «Роснефтью», «Газпром нефтью», Лукойлом, а также независимыми участниками топливного сектора о сдерживании оптовых цен на бензин и дизель до конца марта 2019 года. Соглашение предусматривает, что темпы подорожания топлива за первые месяцы года не должны превысить 1,7% в связи с запланированным ранее повышением ставки НДС.

Нефтяники сдержали слово.

- В ряде регионов с 1 января 2019 года мы отфиксировали рост цены в размере не более чем на 1,7%. Преимущественно это регионы европейской части России, - отметил в интервью ТАСС начальник управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрий Махонин.

С оценкой ФАС согласен и президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

- Розничные цены на бензин в январе выросли на 1,7% в соответствии с протокольным решением совещания у вице-премьера Дмитрия Козака. Это для целей компенсации роста НДС. На это и выросло, строго копейка в копейку, - сказал эксперт в интервью агентству ТАСС.

Гендиректор компании "ИнфоТЕК-Терминал" Рустам Танкаев напомнил, что прямые и косвенные налоги составляют большую часть стоимости бензина.

- С 1 января НДС вырос на 2 процентных пункта. Рост НДС дает увеличение цены бензина примерно на 70-80 коп. за литр, и сейчас это повышение мы видим, оно, фактически, было согласовано,- отметил эксперт.

С ЦИФРАМИ В РУКАХ

Исследование рынка, проведенное корреспондентами агентства Интерфакс в регионах показало, что рост цен на заправках в начале года стало следствием увеличения НДС.

Изучим статистику.

Цены на АЗС компании «ННК-Приморнефтепродукт» («Нефтегазхолдинг») с 5 января 2019 года выросли на 1,6-1,7%. Так, стоимость Аи-92 увеличилась с 41,9 рубля за литр (руб./л) до 42,61 руб./л, Аи-95 - с 42,8 руб./л до 43,52 руб./л, зимнего дизтоплива - с 46,85 руб./л до 47,64 руб./л.

Оптовые цены на топливо компании «Колыманефтепродукт» (принадлежит местной предпринимательнице) с 1 января выросли на 1,5-1,7%. Вслед за оптовыми также с 1 января выросли цены у розничных поставщиков: «Магаданнефто» и «Тосмар» синхронно подняли цены, увеличив стоимость Аи-92 на 1,6% - до 49,6 руб./л, Аи-95 - на 1,7%, до 54,7 руб./л, зимнего ДТ - на 1,7%, до 55,2 руб./л. Компания «ТД Магсервис» подняло цены на Аи-92 на 1,2% - до 52,6 руб./л, на Аи-95 - на 3%, до 57,7 руб./л, на зимнее ДТ - 3,4% - до 58,2 руб./л.

В Амурской области произошло повышение розничных цен на АЗС на бензин марок Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо в среднем в пределах 1,7%.

И так по всей стране. В Якутии с 1 января также выросли цены на бензин «Саханефтегазсбыт» (принадлежит Якутии в лице министерства имущественных отношений). Так, литр Аи-92 подорожал на 2,2%, до 56 руб./л, Аи-95 - на 2,2%, до 56,8 руб./л, ДТ - на 2,1%, до 57,2 руб./л. Цены на АЗС на Сахалине выросли на 1,6-1,7%. В Томской области в начале января на 1,6% выросли розничные цены на зимнее дизтопливо. В Хакасии в первый рабочий день 2019 года произошел рост цен на зимнее дизельное топливо (ДТ). По сравнению с 28 декабря прошлого года стоимость зимнего ДТ выросла на 0,8 рубля (1,7%), до 48,1 руб./л. В Башкирии на АЗС розничные цены на топливо выросли на 0,6-0,8 рубля. Розничные цены на АЗС в Ростовской области выросли на бензин марки Аи-92 в среднем на 1,67%, Аи-95 - на 1,7%, на дизельное топливо - на 1,7%. Минэкономразвития республики Ингушетия сообщило, что в январе стоимость бензина Аи-92 увеличилась на 67 копеек по сравнению с декабрем, до 40,17 руб./л., Аи -95 - на 70 копеек, до 42,1 руб./л., дизельное топливо (зимнее) подорожало до 44,44 руб./л. с 43,7 руб./л.

По данным УФАС Карачаево-Черкесии, в республике с начала 2019 года рост цен на бензин в среднем составил 1,5%.

ПРИЧИНЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НДС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства в июне 2018 года предложил увеличить налог.

- Сейчас базовая ставка НДС - 18%. Предлагается сделать её 20%, - сообщил Дмитрий Медведев.

Такое повышение НДС позволит увеличить доходы федерального бюджета более чем на 600 млрд рублей в год начиная с 2019 года, пояснил позже министр финансов РФ Антон Силуанов.

- Эти средства вместе с дополнительными доходами от завершения нефтегазового маневра будут основными источниками для финансирования национальных целей развития, - добавил министр.

Увеличение налога затронет все сферы экономики, рост цен произойдет на все товары, в том числе и автомобильное топливо, подстегнет инфляцию, предсказывал Центральный Банк РФ.

Регулятор в конце декабря опубликовал комментарий по инфляционным ожиданиям.

- Ожидание населением повышения инфляции в целом оправдано: по прогнозу Банка России, инфляция вырастет в начале 2019 года прежде всего под влиянием повышения НДС. В результате в начале года она может достичь 5,5%, - отмечает регулятор.