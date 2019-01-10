Каким станет мир гаджетов через год

Аналитики в этот раз почти единодушны в своих предсказаниях: трендами будут искусственный интеллект (ИИ), голосовые помощники, «умные дома», виртуальная реальность (VR) и, наконец, сети пятого поколения 5G.

Искусственный интеллект

ИИ уже способен «на лету» ретушировать ваши селфи, причем делает это очень хорошо. «Разбирая» и вновь «собирая» снимки на уровне элементов – иногда вплоть до пикселов! – ИИ улучшает ночные фото, размывает фон на портретах, смягчает тени, создавая цифровой «студийный свет», и т.д. Это самое заметное применение ИИ, но не единственное. Программы, способные самостоятельно обучаться, помогают увеличивать производительность гаджетов, «растягивать» время автономной работы систем и одновременно ресурс батарей. Разумеется, ИИ будут использовать чат-боты, антивирусы, спам-фильтры, «умные подсказки», сервисы компьютерного зрения и другие, включая голосовых помощников, которые заслуживают отдельного упоминания.

Голосовые помощники

Они существуют давно, но стали особенно заметны в прошлом году. В России - во многом благодаря появлению устройств со встроенной «Алисой». По мнению аналитиков, нас ждет настоящий бум голосовых помощников. Их встраивают в умные часы и в smart-колонки, в навигаторы и в телевизоры, в холодильники (да-да, и в них тоже!) и в компьютеры всех типов. Строго говоря, «голосовые помощники», это не завтрашний день, а уже сегодняшняя реальность, причем как в мире, так и в России! По данным «Яндекса», в прошлом году каждый пятый поисковый запрос был голосовым, а месячная аудитория «Алисы» насчитывает тридцать три миллиона человека.

На презентации линии "умных колонок" от японской компании LINE.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Умный дом»

Он станет развиваться благодаря «голосовым помощникам». Отдельные элементы для smart house созданы давно – от «умных светильников» до smart-кофеварок и от датчиков проникновения до управляемых нагревателей. Google, Apple, Samsung и другие компании создавали целые экосистемы, но это простоты в управление не добавляло радикально. Теперь же, когда можно просто сказать «Siri, включи свет!» или «Алиса, свари мне кофе!», все станет много проще, а поэтому «умный дом» станет удобным и доступным решением, а потому популярным.

VR

Многие скажут, что нельзя третий год подряд называть виртуальную реальность прорывной технологией, когда ее по-прежнему не очень-то видно. Однако, все это время VR активно применяли, но в промышленности, обучении, проектировании и в других серьезных приложениях. Теперь же она, судя по всему, станет заметна в играх и в других массовых развлечениях. Разработка VR-контента оказалась делом непростым, а поэтому потребовала некоторого времени. Но уже появилась потрясающая World of Tanks для VR и некоторые другие игры для шлемов виртуальной реальности, а также большое количество качественного «сферического видео», что делает оправданным и покупку VR-шлема и, например, поход в VR-кинотеатр.

В теории возможности технологии VR безграничны.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

5G

Сети пятого поколения увеличивают скорость работы, более экологичны и позволяют эффективнее использовать частотный диапазон. Увеличенная экологичность приятна, но сотовые сети никогда не создавали выраженных проблем для электромагнитного загрязнения среды – электротранспорт и ЛЭП «шумят» куда как сильнее. А вот эффективность использования частот очень важна, но для операторов – это позволит обеспечивать стабильность связи при большом количестве подключенных. Что важно, например, в залах ожидания, коворкингах, туристических локациях и т.д. Но и это окажется для многих из нас не очень-то заметным. Мы уже избалованы качественной связью и не видим, какие сложные технологии используют операторы для поддержания этого качества.